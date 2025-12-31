San Silvestre Córdoba 2025: David Palacio y Nazha Machrouh consiguen las victorias

La San Silvestre Cordobesa cumplió un año más con la tradición de cerrar el año deportivo en la provincia. Miles de cordobeses siguieron en la barriada del Figueroa los diez kilómetros de la carrera, todos con ganas de pasárselo bien y de acabar el 2025 disfrutando del ambiente de una prueba deportiva. El sevillano David Palacio y la granadina Nazha Machrouh consiguieron las victorias. La fondista nazarí ganó su quinto título en esta carrera. Pueden consultar su tiempo en este enlace.

Una San Silvestre histórica cierra 2025 / Manuel Murillo

La prueba batió el récord de participación en sus 41 ediciones, ya que cerca de 1.900 se inscribieron entre todas las categorías, más de 1.600 de ellos en la carrera absoluta. Muchos de ellos corrieron disfrazados y a su ritmo, en pareja o en grupos de amigos, para así divertirse juntos a lo largo del recorrido. La Avenida del Mediterráneo, junto a la iglesia del Figueroa, acogió la salida. La meta quedó situada en la larga recta que hay en la calle más cercana al Bar Figueroa. Un total de 1.524 corredores (1.374 hombres y 450 mujeres) concluyeron la prueba entre todas las categorías. El anterior récord de atletas en meta estaba vigente desde el 2015 con 1.361.

La principal novedad de la carrera llegó con el estreno de nuevo recorrido, pues los corredores pasaron por primera vez por las zonas nuevas de Huerta de Santa Isabel y Turruñuelos. El cambio se ha producido para que los corredores no tuvieran que dar dos vueltas a un circuito de 5.000 metros y dieran una sola a uno de 10.000.

Los favoritos dan espectáculo en la lucha por las victorias

Los favoritos cumplieron con los pronósticos y se jugaron entre ellos las victorias. Los premios económicos atrajeron a algunos de los mejores atletas andaluces especialistas en pruebas de 10.000 metros en ruta. La organización entregó un premio de 500 euros para los ganadores, 300 para los segundos y 200 para los terceros, iguales para hombres y mujeres.

Ante la ausencia del ganador en la pasada edición, el cordobés Juan Ignacio Grondona, y del almeriense Zouhair El Janati, el triunfo se lo jugaron el carloteño Sergio Ortiz, el sevillano David Palacio y el también cordobés Jesús Alguacil. Finalmente venció Palacio con un tiempo de 29.02 minutos, seguido de Ortiz (29.17) y Alguacil (29.31).

Machrouh no quiso sorpresas, por lo que impuso pronto un ritmo que le llevó a vencer con una marca de 31.40 minutos. La sevillana Carmen Gutiérrez (34.51) y la montillana María del Mar Marqués (35.52) le acompañaron en el podio. La marroquí residente en Granada fue la mejor por segundo año seguido y por quinta vez en los últimos 17 años, pues en 2008 se proclamó campeona por primera vez.

El final al circuito provincial de carreras populares

La San Silvestre echó así el cierre al circuito provincial de carreras populares, que en su edición de 2025 ha contado con 52 carreras, doce celebradas en la ciudad de Córdoba y 40 repartidas por 41 localidades de la provincia.