La San Silvestre batirá su récord de participación y estrenará nuevo recorrido: conoce todos los detalles de la carrera

La San Silvestre Cordobesa pondrá el día 31 fin al año deportivo con una carrera espectacular en la barriada del Figueroa. La 41ª edición pasará a la historia por batir su récord de histórico de inscripción. Los 1.883 participantes -más de 1.600 en la prueba reina- batirán el tope anterior del 2015, hace diez años. La jornada atlética comenzará a las 15.00 horas con las carreras de las categorías de base. Una hora más tarde arrancará la prueba reina en la Avenida del Mediterráneo, justo enfrente de la iglesia del Figueroa.

La prueba estará marcada por el tradicional ambiente festivo que rodea a esta cita deportiva. La Plaza de la Marina y el Bar Figueroa, la zonas que acogerán la salida y la meta, respectivamente, estarán repletas de público durante la tarde, todos con ganas de disfrutar del último día del año.

La principal novedad de este año radica en el cambio de recorrido. La Asociación de Vecinos El Parque, la entidad organizadora, ha dejado atrás el anterior, que daba dos vueltas al Figueroa y Arroyo del Moro, para diseñar uno nuevo, también de diez kilómetros, pero de una única vuelta. Los atletas recorrerán ahora también la zona nueva de Huerta Santa Isabel y Turruñuelos, por la que pasarán en los primeros kilómetros.

Salida de la pasada edición de la San Silvestre Cordobesa. / A.J. González

El nuevo recorrido

La carrera arrancará en la Avenida del Mediterráneo, para pasar a continuación por las calles Isla Gomera, Islas Chafarinas, Isla Graciosa, Glorieta de las Delicias, Escritora Silvina Ocampo, Avenida Donantes de Órganos, Rafael Rivas Gómez, El Paseo del Parque de Turruñuelos, Escritora Yolanda Oreamuro, Diputado Ignacio Gallego, Escritora Violeta Parra, Paseo de los Verdiales, Isla Gomera, Islas Chafarinas, Isla Fuerteventura, Isla Malante, Isla Lanzarote, Vía de Servicio de Arroyo del Moro, Isla Fuerteventura, Isla Graciosa, Isla Gomera, Felipe Mellizo Cuadrado, Isla del Hierro, Vía de Servicio de Arroyo del Moro, Isla Menorca, Isla Formentera, Isla Gomera, Pasaje Batalla de Lepanto y Pasaje lateral a la Plaza de la Marina Española (junto al Bar Figueroa).

Los favoritos

Habrá premios en metálico para los tres primeros en hombres y mujeres, con 500 euros para los ganadores, 300 para los segundos y 200 para los terceros. Juan Ignacio Grondona, ganador en dos ocasiones de la carrera, no podrá participar al encontrarse recuperándose del esguince de tobillo que ya le impidió participar en la pasada Media Maratón de Córdoba.

La ausencia de Grondona abrirá el abanico de favoritos entre un selecto grupo de atletas llegados desde distintos puntos de Andalucía. Entre los aspirantes a la victoria se encuentran el carloteño Sergio Ortiz -segundo hace un mes en la Media Maratón de Córdoba- , el sevillano David Palacios y el almeriense Zouhair El Janati.

También la categoría femenina contará con un ramillete de corredoras de primer nivel. Entre las favoritas se encuentran la sevillana Carmen Gutiérrez, la ganadora del pasado año, la granadina Nazha Machrouh, y la montillana María del Mar Marqués. Todo está por tanto listo para la celebración de la cita que cerrará el circuito provincial de carreras populares del año 2025.