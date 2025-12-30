Tiger Woods cumple 50 años entre golpes de leyenda y zarpazos de la vida

Eldrick Tont Woods se define así mismo como "cablinasiano", una mezcla de caucásico, negro, indio americano y asiático. Su madre, Kultida, es tailandesa con ascendencia china y holandesa. Su padre, Earl, fue teniente coronel retirado del Ejército de los Estados Unidos, es un afroamericano con ascendencia africana, de los nativos americanos y de una rama caucásica. Su apodo, 'Tiger', se lo puso Earl en recuerdo a un soldado survietnamita, Vuong Dang Phong, al que había apodado igual.

A los nueve años le prometió a su padre que se convirtió "en un profesional del golf". Promesa que cumplió con 20 años, al ingreso en el circuito, para destrozar todos los récords de precocidad. Entre ellos el de ganar seis campeonatos nacionales de la USGA antes de convertirse en profesional el 27 de agosto de 1996. La conquista del Abierto Británico de 2000 en St. Andrews, le convirtió en el jugador más joven en completar el Grand Slam de los 'mayors'. Y también fue el campeón más joven del Masters de la historia, con 21 años, tres meses y 14 días, además de ser el primer ganador de un 'grande' de ascendencia africana o asiática. Pero más allá de su juventud, lo que impresionó fue el dominio devastador que mostraba sobre sus rivales, conquistando el Abierto de Estados Unidos de 2000 y el Masters de 2001 con márgenes de 15 y 12 golpes.

Tiger se convirtió en el Michael Jordan del golf y Nike así lo identificó, convirtiéndolo en otro de sus iconos. El cambio de siglo le convirtió en el referente absoluto del deporte, trascendiendo al golf. 'Sports Illustrated' le nombró deportista del año en 1996 y 2000, L'Equipe lo nombró campeón Mundial de Campeones en 2000, Associated Press lo eligió atleta del año en 1997, 1999 y 2000. Woods fue elegido jugador del año 1997, 1999, 2000-2003, 2005-2007, 2009 y 2013 del PGA TOUR (Premio Jack Nicklaus) y la PGA of America. En el imaginario colectivo del golf aparecen su chip del Masters de 2005 en el hoyo 16, el hierro 3 desde un búnker en el campeonato de la PGA 2002, su approach desde el rough en Canadá en 2000...

Las sombras

Pero su carrera también ha tenido sombras. El 27 de noviembre de 2009 sufrió un accidente cuando salía de su casa. El accidente fue motivado por una disputa sentimental con su esposa. Días después anunció una retirada indefinida para centrarse en su familia. Su matrimonio con la modelo sueca Elin Nordegren, con quien tiene dos hijos, terminó en 2010. Woods admitió su "hipersexualidad", se retiró y comenzó una terapia que le permitió regresar a la actividad profesional el 5 de abril de 2010 en Augusta. Una lesión de espalda lo mantuvo fuera de los campos más de un año, en 2015, pero tras regreso terminó operándose de la espalda, lo que le mantuvo fuera hasta 2018. El 23 de febrero de 2021, sufrió un aparatoso accidente de tráfico en Los Ángeles, que le provocó múltiples fracturas en su pierna derecha. Y en mayo de 2023, Erica Herman, su expareja, le demandó por acoso sexual.

Tiger, que cumple hoy 50 años, no ha disputado ningún torneo desde el Open Británico de 2024. Woods, que acumula en su palmarés 15 'mayors' sortea el problema de sus lesiones irónicamente: "Como jugador de 50 años podré participar en la PGA Tour y en la Champions Tour de veteranos, así que probablemente jugaré 25 torneos en ambas giras". Woods ha sufrido siete operaciones de espalda y en marzo se rompió el tendón de Aquiles. Pero es inmune al desaliento: "Quiero volver a jugar. Ya me han pasado muchas cosas difíciles dentro y fuera del campo de golf".