Malas noticias para Valverde: comenzará el 2026 como lateral en la Supercopa ante el Atlético

El año 2026 arranca con malas noticias para Federico Valverde. El Real Madrid no tiene laterales derechos disponibles para los partidos ante el Betis, de Liga, y de la Supercopa en Arabia. Dani Carvajal y Trent Alexander-Arnold no están a disposición del entrenador y Xabi Alonso tendrá que seguir improvisando una solución en el carril derecho para sellar esa banda.

El mismo Valverde había sido baja en los dos últimos encuentros del pasado año. El charrúa se perdió los dos partidos en Talavera y ante el Sevilla en el Bernabéu porque arrastraba unas molestias en el pie. Pero esos inconvenientes parecen haber remitido con el descanso de las vacaciones navideñas. Otros dos jugadores que vuelven a estar aptos son Ferland Mendy, que sufrió una rotura en el bíceps femoral de la pierna derecha, y David Alaba, que sufría molestias en el sóleo derecho.

Carvajal, muy justo

El gran problema para Xabi es Carvajal. El pasado 28 de octubre pasó por quirófano para someterse a una artroscopia en la rodilla derecha y hoy cumple nueve de las diez semanas que se le diagnosticaron de baja. Aunque están satisfechos con su evolución, aún le falta un poco. Lo que confirma su baja ante al Betis y pone en peligro su viaje a Arabia como parte de la expedición. Otra cosa es que pueda jugar.

Ante esta tesitura, y con Alonso jugándose el cargo en la semifinal de la Supercopa ante el Atlético, un equipo que explota las bandas, todo invita a pensar que la solución más fiable es alinear a Valverde como lateral. La otra es poner a Raúl Asencio, como hizo el día del Celta, en el que el Celta sufrió mucho a campo abierto ante los extremos del equipo vigués.

El asunto es que esto desentierra la polémica que protagonizó Valverde a finales de septiembre, en el viaje a Kazajistán. El equipo venía de ser goleado en el Metropolitano y tres días más tarde, el 30 de septiembre, se produjo el viaje de Champions a Almaty. Un viaje que lo cambió todo para Xabi. El técnico terminó de enfadar a Bellingham, al dejarle en el banquillo, algo que confirmaba las sospechas del inglés de ser el chivo expiatorio por lo ocurrido en el Metropolitano. Y tampoco le hizo ninguna gracia viajar nueve horas hasta Kazajistán para jugar diez minutos, ya que saltó al campo en el 80 para suplir a Arda Guler. El malestar de Bellingham escaló más arriba porque sus quejas llegaron a Florentino. Un desencuentro que el inglés ha alimentado por su perdida de jerarquía con los constantes cambios tácticos en la pizarra del donostiarra.

El viaje a Almaty

Y en Almaty le explotó al técnico otra bomba en el vestuario: el capitán Federico Valverde. Al uruguayo, muy desdibujado en la medular, Xabi terminó encontrándole acomodo en la derecha para cerrar el lateral por la lesión de Carvajal. Pero el charrúa viendo cómo otras vacas sagradas presionaban al técnico, decidió poner pies en pared. En la rueda de prensa previa en Almaty, Valverde sorprendió a todos, incluido el técnico: "No nací para ser lateral, no crecí ahí. Me he ganado mi lugar en el centro del campo, el míster sabe que no me gusta jugar mucho de lateral". La declaración molestó mucho al técnico vasco, que lo sacó del once, en el que estaba previsto que jugase ante el Kairat. Y el uruguayo convirtió su desafío en órdago al ausentarse del calentamiento.

Desde entonces el foco está puesto en los jugadores, especialmente en Vinícius, Bellingham y en Valverde. De hecho, en Almaty también Vinicíus le hizo un desplante al ser sustituido en el minuto 70, cuando los blancos ganaban por dos goles un partido que cerraron (0-5). El ambiente comenzaba a ser muy tenso y todo llegaba a oídos de Florentino. Aún se produjo un episodio más en el pulso entre la plantilla y el entrenador en el siguiente partido. Los jugadores desobedecieron a Xabi con la gestión de los lanzamientos de penaltis. Ante el Villarreal, en el primer partido de octubre, y pese a la orden taxativa de que los ejecutase Mbappé, este se lo cedió a Vinícius. Gesto de Kylian que el vestuario leyó como un acercamiento del francés al brasileño en medio del pulso con el técnico, por más que el galo estuviese en la trinchera de Xabi.

El año arranca a contrapelo para el uruguayo, que tendrá que remangarse y dar la talla como lateral ante los de Simeone, sabiendo que el madridismo le mira con recelo después de su desplante con el entrenador. Valverde, que luce el brazalete de capitán, no es el mismo que se convirtió en uno de los mejores mediocampistas del mundo a las órdenes de Ancelotti. Quien por cierto puso al 'Pajarito' de lateral derecho cuando lo necesitó, a Camavinga de carrillero izquierdo cuando hizo falta y se inventó al Bellingham goleador al perder a Benzema.