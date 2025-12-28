Camino de la permanencia: el Córdoba Futsal llega al ecuador con diez puntos de margen sobre el descenso

El Córdoba Futsal Patrimonio de la Humanidad alcanzó el ecuador en la Primera División con un balance positivo de 18 puntos. La derrota frente al Alzira impidió a los blanquiverdes igualar su récord de puntos en la Primera División a estas alturas de la temporada, los 21 que logró en la primera vuelta de la Liga 21-22, entonces con Josan González en el banquillo. El balance ha sido positivo para un equipo que aspira a lograr la permanencia y que ya tiene un margen de diez puntos sobre la zona de descenso. Sin embargo, quedarse sin jugar la Copa de España, cuando lo tuvo en su mano, ha provocado que el sabor del primer tramo de la Liga haya sido agridulce.

El bloque cordobés ha tenido varios altos y bajos en las primeras quince jornadas. La campaña la inició con una espectacular victoria sobre ElPozo Murcia (2-4) y un empate en Vista Alegre frente al histórico Movistar Inter (1-1). El mejor resultado de todo la primera vuelta acabaría siendo el triunfo sobre el conjunto charcutero -que entrena el pontanés Josan González-, ya que ElPozo no ha perdido desde entonces ningún partido más, encadenando desde entonces 16 partidos sin perder entre la Liga y la Copa del Rey. ElPozo es el actual líder de la tabla.

Posteriormente llegaron tres derrotas frente al Palma Futsal (8-1), Jimbee Cartagena (1-6) y Santa Coloma (2-1). De encajar 16 goles en tres partidos pasó al polo opuesto. Tres victorias ante el Ribera Navarra (4-1), Valdepeñas (0-1) y Manzanares (2-4) y un empate contra el Barça en Vista Alegre (2-2) auparon a los cordobeses a la sexta posición y lo metieron de lleno en la lucha por la Copa de España, pues llegó a gozar de una renta de tres puntos sobre el noveno. Pese a caer contra el O Parrulo (4-2), la victoria por 4-1 sobre el Jaén Paraíso Interior dejó a los de Santoro a un paso de la Copa.

Murilo festeja un gol marcado durante esta temporada. / Manuel Murillo

Adiós a la Copa de España en el último momento

Cuando más cerca estaba la Copa de España llegó la decepción en forma de cuatro partidos sin ganar, saldados con tres derrotas ante Noia (3-2), Peñíscola (4-3) y Alzira (4-5) y un empate en Vista Alegre contra el Osasuna (3-3).

A la última jornada de la primera vuelta llegó con opciones matemáticas de ganarse un puesto en la Copa. Sin embargo, el revés ante el Alzira le dejó en la undécima plaza con 18 puntos.

El portero Fabio, el ala gaditano Zequi -reciclado como cierre-, Carlos Gómez, Murilo y Nicolás Marrón han ejercido de referentes sobre la cancha de un equipo que ha sumado más puntos de lo que se esperaba en agosto.

Murilo, entre los mejores goleadores

El brasileño Murilo Duarte se ha consolidado como uno de los siete mejores goleadores de la Liga al marcar once tantos, seguido en el conjunto cordobés por Carlos Gómez (9) y Nicolás Marrón (7). El prieguense del Noia Ismael es el tercero en la lista con doce. Fabio y Carlos Gómez entraron en sendas prelistas de la selección española en reconocimiento a su excelente rendimiento. La peor noticia llegó con la grave lesión de rodilla de Nacho Gómez, lo que ha provocado la incorporación del brasileño Andrei a partir del mes de enero, ya que Gómez no jugará más en lo que resta de temporada.

La entidad que preside José García Román se ha consolidado como un equipo puente para esos jugadores que quieren darse a conocer en Europa o que quieren regresar a su mejor nivel de juego tras perderlo por una lesión u otro motivo. Más de 1.500 espectadores han asistido de media a los partidos jugados en el Palacio Municipal de Deportes Vista Alegre.

El Córdoba Futsal jugará ahora dos partidos más ante el Ribera Navarra (6 de enero) y el Palma Futsal (10 de enero), antes de llegar al parón obligado por la celebración del Europeo. Posteriormente no volverá a competir más hasta el 14 de febrero, cuando visite al Jimbee Cartagena.