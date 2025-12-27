El Córdoba Futsal concluye la primera vuelta con una derrota en Vista Alegre ante un Alzira en puestos de descenso

El Córdoba Futsal concluyó la primera vuelta con una inesperada derrota por 4-5 ante el Alzira, el equipo que había iniciado la jornada como colista. Los alicantinos lograron en Vista Alegre su primera victoria de la campaña como visitantes. De esta forma se esfumaron las escasas opciones cordobesas de jugar la Copa de España.

El encuentro arrancó con mucho ritmo por parte de los dos equipos. Ya en el primer minuto dispusieron los dos conjuntos de una ocasión clara de gol. El juego se volvió menos alocado en cuanto los dos contendientes se situaron bien sobre la pista. El colista no lo parecía tanto en los primeros instantes, por lo que se podía ver sobre la cancha.

La portería de Fabio apenas se veía amenazada. Mientras, sus compañeros volvieron a generar peligro a partir del minuto cinco. Murilo y el portero Víctor hicieron trabajar al guardameta alicantino. El gol acabó llegando en el minuto seis. Un córner acabó con un disparo del paraguayo Arnaldo Báez que sorprendió a Pereira.

Nicolás da un pase. / A.J. González

El Alzira amenaza la portería cordobesa

El tanto espoleó a un Alzira que pasó a arriesgar más a la búsqueda del empate. Ivi mandó dos balones al palo justo antes de la llegada del ecuador de la primera parte. La igualada en el marcador acabó llegando en el minuto 10. Un saque de banda del Córdoba Futsal acabó convirtiéndose en un contragolpe del Alzira que Yunii terminó transformando en gol.

El gol le dio a los valencianos una energía extra que le permitió controlar el juego más que a los jugadores cordobeses. Ivi envió por tercera vez en cinco minutos un balón al palo. El acoso del Alzira continuaba. El cuarto palo de los valencianos en siete minutos llegó con un lanzamiento de Cola.

El Córdoba Futsal también buscaba la portería cuando podía. Zequi robó un balón que le permitió jugar un mano a mano contra el portero, al que no pudo batir con su disparo. El 1-2 terminó encajándolo el Córdoba Futsal en el 18. Quixeré disparó desde lejos. El despeje de Fabio lo cazó Yunii para marcar. Los locales se lanzaron al ataque tras encajar el segundo tanto. El cordobés Hugo disparó al palo en el 19. Con el marcador de 1-2 se llegó al descanso.

Víctor lleva la esperanza a la grada

La segunda mitad comenzó con el Córdoba Futsal buscando el gol pero acusando la presión de ejercer de favorito. Cuando más parecía que se le estaba complicando el choque vino el tanto del empate. El portero Víctor enganchó un disparo lejano que entró en la portería tras golpear en un defensor.

El gol le dio un nuevo aire al partido. Los dos equipos empezaron a presionar más al jugador rival con balón, gracias a lo cual generaron más peligro que en el arranque del segundo tiempo.

El Alzira volvió a adelantarse en el 33. Un contraataque de los alicantinos acabó con un gol de Pablo. Con los cordobeses tocados, el Alzira volvió a crear otro contragolpe que acabó en gol, ahora marcado por Quizeré en el 34.

Santoro se la juega con el portero-jugador

El 2-4 provocó que Santoro situara el portero-jugador sobre la cancha. No había pasado ni medio minuto cuando Murilo logró el 3-4. El premio del gol volvió a llegarle a los locales en el 37. Ahora con un pase de Pescio a Nicolás para que este último jugador marcara el empate.

El partido se volvió loco. Unas posibles manos de Arnaldo Báez las sancionaron los árbitros con un penalti. La pena máxima la transformó en gol Yunii, el tercero para él en Vista Alegre. No hubo tiempo para más, por lo que los tres puntos volaron de Córdoba.