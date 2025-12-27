Arsenal y City ganan con apuros en la jornada de Boxing Day

Victoria por la mínima y muy apurada. Así ganaron sus dos partidos el Arsenal y el Manchester City en su pugna por la cabeza de la tabla, en la jornada del Boxing Day trasladada al sábado. Llegaron al mismo resultado, la meta final de los tres puntos, por caminos distintos.

El Arsenal se colocó con 2-0 en el marcador, pero el Brighton recortó distancias y apretó en ataque para alcanzar el empate. Una magnífica parada de David Raya lo impidió. El cuadro londinense, que jugaba en casa, acabó pidiendo la hora cuando el once visitante trazó su último intento en una llegada al área en el minuto 95.

Gabriel Jesus, encima del balón, después del rechace del balón por el defensa Jan Paul van Hecke durante el Arsenal-Brighton. / Kirsty Wigglesworth / AP

Un gran zurdazo de Martin Odegaard (m. 14) desde el borde del área insinuó lo que iba a ser una tarde plácida en el Emirates, y un autogol de Georginio Rutter (m. 52) permitía asegurarlo cuando peinó hacia su propia portería un córner lanzado por Declan Rice. Bart Verbruggen desvío un gran taconazo de Martin Zubimendi y un tiro durísimo de Viktor Gyökeres. Las gaviotas volaban bajo y lejos hasta que a Diego López le cayó en los pies un rechace del poste de Yasin Asari (m. 64). Después llegó el paradón de Raya que evitó el empate del Brighton y la pérdida del liderato que se estaba recuperando.

Cherki asiste y marca

El City había jugado antes y había hecho los deberes. En un escenario, el City Ground, habitualmente esquivo -el año pasado perdió- y que le exigió un fogonazo de inspiración de Rayan Cherki cuando el reloj expiraba (m 83). A Pep Guardiola le costó desarmar la coraza con que ha vestido al Nottingham Forest Sean Dyche, un especialista contratado -el tercer entrenador de la temporada- para evitar el descenso. Le faltó el resultado que coronara la emotiva tarde que empezó con el minuto de silencio dedicado a John Robertson, un icono del Forest con 15 años de militancia y miembro del equipo que fue doble campeón de Europa (1979 y 1980).

El Forest contuvo tan bien al City que impidió que rematara en todo el primer tiempo. Pero a los tres minutos de la reanudación, Cherki dio un pase vertical a Tijani Reijnders, que remató raso a la media vuelta (m. 48). Duró poco la tranquilidad del conjunto de Guardiola, batido con una gran jugada colectiva al contraataque, por la banda izquierda, que culminó Omari Hutchison en carrera por el lado contrario (m. 54).

El punto sólo satisfacía a los rojos. El técnico de Santpedor solo tenía a Savinho en el banquillo para agitar el ataque. Le bastó con mantener a Cherki en el campo.

Rayan Cherki celebra el 1-2, agasajado por Phil Foden. / DPA vía Europa Press

El Liverpool, igual

El Liverpool anduvo por el mismo camino de los dos primeros de la tabla y firmó el mismo resultado con apuros (2-1). Ante el colista. El moribundo Wolwerhampton, que sólo ha sumado dos empates en 18 jornadas. Se marchó de Anfield con un marcador honroso y provocando el sufrimiento en un equipo que no las tiene todas consigo.

A pesar de que podía vivir una tarde para la esperanza al poder aplaudir el primer gol del segundo fichaje más caro de la historia. Se estrenó Florian Wirtz (125 millones costó), que hasta ahora sólo había dado asistencias, cuatro, en 22 partidos. Un bagaje insuficiente que acreditaba su costosa adaptación al fútbol inglés.

Wirtz dejó el destello de su clase en el gol con un fino toque de balón con el que superó a José Sá tras un gran pase de Hugo Ekitiké (m. 42). El tanto llegó un minuto y medio después de que hubiera marcado Ryan Gravenberch aprovechando un pase atrás desde la línea de fondo de Jeremie Frimpong.

El Wolves respondió después de la reanudación mediante el uruguayo Santiago Bueno, en una jugada a balón parado (m. 51) y agitó la inquietud en Liverpool ante la imposibilidad de ampliar la diferencia.

Dorgu lo hizo todo

Sólo hubo un partido en la jornada propiamente del Boxing Day, al día siguiente de la Navidad. Fue el Manchester United-Newcastle, resuelto por la mínima con un gol de Patrick Dorgu. Era el primero que anotaba el internacional danés con la camiseta roja desde su llegada procedente del Lecce en 2024 y coronó una gran actuación. El defensa conectó una volea que entró ajustada al palo (m. 24).

Dorgu despunta en un United que había encadenado dos partidos sin ganar y que amenazaba con acusar el síndrome del ausencia del lesionado Bruno Fernandes. Ocupó su lugar Casemiro en el centro del campo. En el último partido había dado una asistencia de gol a Matheus Cunha; esta vez lo marcó él. Dispuso de una segunda ocasión que Aaron Ramsdale evitó.

El Newcastle reaccionó tras el descanso, pese a que la estadística decía que al United no le remontan un marcador en el segundo tiempo desde 1984. No se rompió la tradición. Dorgu había marcado el gol y luego evitó el empate de Fabian Schär y Lewis Hall remató al larguero.