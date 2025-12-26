El Córdoba Futsal, a por el milagro de la conquista del billete copero

La primera vuelta en la máxima categoría del fútbol sala nacional concluirá este sábado con una tarde de infarto. Tres plazas en la Copa de España estarán en juego en un día con todos los partidos fijados en el horario unificado de las 18.30 horas. El Córdoba Futsal Patrimonio de la Humanidad agotará las escasas opciones que le quedan de clasificarse en un partido ante el colista, el Family Cash Alzira.

El conjunto blanquiverde dejó de depender de sí mismo, en la lucha por la plaza en la Copa de España, tras su derrota por 4-3 en Peñíscola. Ahora dependerá de que la favorezcan una auténtica carambola de resultados. Para empezar deberá derrotar al Alzira, ya que de empatar o perder perdería todas las opciones. Deberá además vencer por una goleada, pues un triunfo por un escaso margen tampoco le serviría. También deberá esperar a que el Jaén Paraíso Interior pierda por un amplio margen en su duelo con el Palma Futsal. Por último, en el duelo Noia-O Parrulo, no podrán ganar los visitantes ni los locales con una goleada.

Emanuel Santoro, en un encuento del Córdoba Futsal disputado en Vista Alegre. / A.J. González

Todas las cábalas pasan porque gane los tres puntos el Córdoba Futsal, el objetivo por tanto en el que está centrado su técnico, Emanuel Santoro. El entrenador argentino contará con la baja segura del cierre valenciano Nacho Gómez, lesionado hasta el final de la temporada por una lesión en la rodilla. Mientras, recuperará al cierre paraguayo Arnaldo Báez, una vez cumplida su sanción de cuatro partidos. Entre algodonés estará el ala granadino Javi Aranda, ya que no acabó la concentración con la selección Sub-21 por una lesión muscular.

Favorito ante el colista

El conjunto blanquiverde ejercerá de favorito en el partido, ya que se medirá al colista. El bloque valenciano no sabe todavía lo que es puntuar como visitante, por lo que se presentará en Vista Alegre con la intención de sumar sus primeros puntos de la Liga en la carretera. Los jugadores cordobeses intentarán encarrilar el partido cuanto antes para que no se les complique más de la cuenta. Mantener la solidez defensiva de las mejores tardes le daría muchas opciones de llevarse los tres puntos. Santoro no quiere sorpresas en el duelo ante el Alzira.