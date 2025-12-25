Tenis
El padre de Alcaraz, sobre el no a Ferrero: "Cada uno es libre de opinar con lo que sepa"
El técnico valenciano reconoció sentirse "dolido" por la ruptura, aunque con una "sensación de tranquilidad y de haber hecho los deberes"
EFE
Carlos Alcaraz González, padre del tenista número uno del mundo, el español Carlos Alcaraz, declaró a EFE que "cada uno es libre de opinar con lo que sepa", sobre la ruptura con Juan Carlos Ferrero, entrenador de su hijo durante los últimos 7 años, desde que atleta de El Palmar (Murcia) tenía 15.
La persona más influyente en el actual líder de la ATP, que a sus 22 años tiene 24 títulos, incluidos 6 Grand Slam, no desveló el motivo de no renovar el contrato de Ferrero, que ha recibido el premio al mejor entrenador del año en la ATP.
Juan Carlos Ferrero reconoció en una entrevista, en el diario Marca, sentirse "dolido" por la ruptura, aunque con una "sensación de tranquilidad y de haber hecho los deberes", y desveló que no cierra la puerta para volver a trabajar en un futuro con el murciano, del que dice que tiene "posibilidades de ser el mejor tenista de la historia".
Una semana después de anunciarse la ruptura profesional entre tenista y técnico, éste señaló que había "ciertas cosas" en las que no estaban de acuerdo, pero que ni siquiera se sentaron a hablar de ello, y agregó "desde el entorno de Carlos" se pensó que lo mejor era dejarlo, lo que apunta al padre, quien declinó hacer más declaraciones.
- La Justicia vuelve a dar la razón al Ayuntamiento de Córdoba por la recogida neumática: no tendrá que indemnizar a los vecinos
- Los cordobeses se reencuentran con la 'Tardebuena' pese al frío
- Cortada la N-432 a la altura del Lobatón tras un accidente de tráfico
- Un incendio en la cocina de Bodegas Campos se queda en susto en la antesala de la Nochebuena
- Córdoba entra en fase de epidemia por gripe en la antesala de la Navidad
- El pequeño milagro de la Navidad: un vecino de Córdoba devuelve íntegros casi 3.000 euros perdidos en una cochera
- La Aemet dibuja para Córdoba su Nochebuena más invernal: ¿hasta dónde caerán los termómetros?
- Nochebuena y Navidad en Córdoba: planes, ofertas en terrazas y refuerzo de la seguridad