Instituciones
Fátima Ouhaddou y Rafa Lozano Jr., los mejores del año para la prensa deportiva
La Asociación de Periodistas Deportivos de Córdoba reconoce también al tenis de mesa prieguense y al Salerm Puente Genil por sus éxitos
La Asociación de Periodistas Deportivos de Córdoba otorgó los premios a los, a su juicio, los mejores del año en el deporte de la provincia a lo largo del 2025. Las distinciones se entregarán en la gala que tendrá lugar el próximo 23 de febrero en la sede de la Diputación
Los galardones fueron a parar al tenis de mesa de Priego (mejor club), al Salerm Puente Genil (mejor equipo), Fátima Ouhaddou y Rafa Lozano Jr. (mejores deportistas), Guillermo del Pino, Pablo Sánchez, Irene del Rey y Noelia Pontes (promesas), Antonio Romero y Laura Molina (deporte inclusivo) Sara Moreno y Lolo Urbano (trayectorias) y CD Pozoblanco y Egabrense CF (Premio Especial del Jurado). Sendas menciones les fueron concedidas a Cristina García, Cecilio y Fran Cruz. También habrá un recuerdo para los fallecidos Pedro Jiménez, Pedro García, Francisco Javier Rodríguez, Inma Baena y Rafael Sedano. La insignia de oro de la Asociación le fue concedida al pozoalbense Javier Moreno.
La triple gesta prieguense
El tenis de mesa prieguense firmó un doblete histórico en la Copa del Rey y de la Reina al imponerse con los dos equipos en Tarragona. El conjunto masculino derrotó en la final por 3-1 al Irún Leka Enea. El bloque femenino superó por 3-2 al Universidad de Burgos en el duelo por el oro. Posteriormente, el Real Cajasur Priego masculino ganó el décimo título de liga de su historia en la Superdivisión.
El histórico ascenso pontanés
El Salerm Puente Genil ascendió con brillantez a la Segunda RFEF tras proclamarse campeón del Grupo 10 de la Tercera RFEF. Un triunfo por 0-4 sobre el Inter de Sevilla en la última jornada permitió festejar la gesta al conjunto que entrenaba Álvaro Cejudo. La localidad pontanesa se echó a las calles para celebrar la gesta. Actualmente, el Salerm se encuentra luchando por la permanencia en la Segunda RFEF.
El doble oro europeo de la fondista aguilarense
La atleta aguilarense Fátima Ouhaddou logró dos oros en la maratón del Europeo de fondo en ruta, el individual y por equipos con España. Su oro individual fue el primero de la historia de una atleta de la provincia en una gran competición internacional absoluta. La gesta llegó en Bruselas. Posteriormente se proclamó campeona de España de media maratón y de la Media Maratón de Córdoba. Además participó en la maratón del Mundial de Tokio.
Plata mundial con 20 años
Rafa Lozano Jr. hizo historia con 20 años al convertirse en el primer español que alcanzó la final del Mundial absoluto amateur. El hijo de El Balita lo consiguió en Liverpool al derrotar al irlandés Joyce. Ya en la final cayó contra el kazajo Sabirkhan. Ahora prepara su paso al campo profesional, lo que llegará el próximo 6 de marzo en una gala que se celebrará en Córdoba.
El reconocimiento a dos clubes centenarios
El CD Pozoblanco y el CD Egabrense han sido reconocidos por alcanzar los cien años de existencia. Los dos clubes de fútbol son a día de hoy las entidades deportivas de la provincia con más años a sus espaldas.
- Los cordobeses se reencuentran con la 'Tardebuena' pese al frío
- La Justicia vuelve a dar la razón al Ayuntamiento de Córdoba por la recogida neumática: no tendrá que indemnizar a los vecinos
- Cortada la N-432 a la altura del Lobatón tras un accidente de tráfico
- Un incendio en la cocina de Bodegas Campos se queda en susto en la antesala de la Nochebuena
- Córdoba entra en fase de epidemia por gripe en la antesala de la Navidad
- La Aemet dibuja para Córdoba su Nochebuena más invernal: ¿hasta dónde caerán los termómetros?
- Nochebuena y Navidad en Córdoba: planes, ofertas en terrazas y refuerzo de la seguridad
- El pequeño milagro de la Navidad: un vecino de Córdoba devuelve íntegros casi 3.000 euros perdidos en una cochera