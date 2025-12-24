Maternidad
Ana Peleteiro anuncia un nuevo embarazo tras perder el bebé que esperaba en julio
En una publicación en redes sociales, la atleta gallega explica que ha estado varios meses guardándose esta noticia
Alberto Rivera
La saltadora Ana Peleteiro ha terminado el año con una gran noticia. En este día de Nochebuena ha anunciado en sus redes sociales que espera de nuevo un bebé, el que sería su segundo hijo y quinto de su pareja, el también atleta Benjamin Compaoré, quien ya tenía tres de una relación previa.
La saltadora anunciaba en julio que se había quedado embarazada por sorpresa, tras anunciarse a finales del mes de junio que no acudiría al Campeonato de Europa de Atletismo por Naciones. Sin embargo, pocas semanas después explicaba que el bebé que esperaba se había quedado sin latido.
Este miércoles, coincidiendo con la Nochebuena, Peleteiro y Compaoré anunciaron en sus redes sociales que están esperando de nuevo a un bebé. "Nuestro angelito en el cielo nos ha enviado el regalo más grande, bonito y especial para despedir este 2025", expresan en una publicación en Instagram.
La atleta ya se encuentra embaraza de varias semanas. "Estos meses hemos estado guardando un secreto muy bonito", indicaba al compartir esta publicación en sus 'stories'.
- La Justicia vuelve a dar la razón al Ayuntamiento de Córdoba por la recogida neumática: no tendrá que indemnizar a los vecinos
- Cortada la N-432 a la altura del Lobatón tras un accidente de tráfico
- El Ayuntamiento de Córdoba aprueba su oferta de empleo público 2025 con 213 plazas: estos son los puestos a cubrir
- Una densa niebla obliga a desviar a Sevilla el vuelo de Vueling procedente de Barcelona con destino Córdoba
- Un viaje a Cazorla que vale 20.000 euros: 'Todavía no me lo creo
- El 'efecto CVC' sitúa al Córdoba CF en el decimotercer puesto del reparto televisivo en Segunda
- Un grupo de amigos de Córdoba gana 200.000 euros en la Lotería de Navidad: «Hemos llorado de la emoción»
- La UCO espera que Filosofía y Letras cuente con las instalaciones de la calle Manríquez para el curso 2026-27