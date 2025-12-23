Florentino se pone serio en el mensaje navideño: "Nuestros valores nos permiten afrontar todo tipo de adversidades”

El mensaje de navideño del Real Madrid mostró a un Florentino Pérez más serio de lo habitual posando con los entrenadores y capitanes de los equipos de fútbol, masculino y femenino, y de baloncesto. El presidente posó junto a Xabi Alonso, Dani Carvajal, Federico Valverde, Sergio Scariolo, Sergio Llull, Eddy Tavares, Pau Quesada, Misa y Teresa protagonizando el reportaje navideño del Real Madrid. Todos ellos felicitaron las fiestas al madridismo y enviaron sus mejores deseos para 2026.

Un mensaje con trasfondo

El mensaje de Florentino fue sobrio, pero muy significativo: "Desde el Real Madrid queremos acompañaros en estas fiestas tan especiales y os transmitimos nuestros mejores deseos de felicidad para que podáis disfrutar esta Navidad con vuestras familias y con vuestros seres queridos. Son fechas también para recordar a aquellos que ya no están con nosotros y que siempre permanecerán en nuestra memoria".

"Es un momento de solidaridad en el que nos acercamos, más que nunca, a las personas más vulnerables de nuestra sociedad. Desde la Fundación Real Madrid estamos presentes en más de 100 países atendiendo cada año a 400.000 personas, especialmente a los niños y niñas que están en riesgo de exclusión social en cualquier rincón del mundo. Siempre tenemos muy presentes los valores del Real Madrid, que son esenciales para entender lo que representa nuestro club para millones de personas a las que nos une un sentimiento universal como es el madridismo. Estos valores nos permiten afrontar todo tipo de adversidades: el trabajo, el sacrificio, la superación permanente, el respeto, la humildad y la solidaridad", apuntó el dirigente.

Pérez concluyó advirtiendo que "estos principios y la unión de todos los madridistas nos han hecho vivir una de las etapas más exitosas de nuestra historia. Hemos compartido muchas alegrías y seguimos trabajando para emocionarnos con nuevos triunfos. Os deseo una feliz Navidad y que el año nuevo 2026 nos traiga salud, trabajo, paz y solidaridad para todos". Xabi Alonso, deseó a los madridistas que "se cumplan todos vuestros sueños. Felices fiestas y feliz 2026”. Carvajal agradeció "a todos por vuestro apoyo. Os deseamos una feliz Navidad y un gran año, mientras Fede Valverde apuntó que "vuestra pasión nos hace mucho más fuertes. Felices fiestas y feliz año nuevo.

Basket y fútbol femenino

Desde la sección de baloncesto, Sergio Scariolo deseó "mucha felicidad y todo lo mejor para 2026", mientras Llull advirtió que "2026 será otro año de grandes metas. Feliz Navidad" y Tavares envió el siguiente mensaje: "Disfrutad estas fiestas y soñemos juntos por un gran 2026".

En representación del equipo femenino comparecieron el técnico, Pau Quesada, que envió sus mejores deseos porque "en 2026 queremos celebrar muchos éxitos junto a nuestra afición. Feliz Navidad y feliz año", y su capitana Misa que habló en nombre de toda la plantilla: "Todas os deseamos lo mejor del mundo en estas fiestas y en 2026". Por último, Teresa Abelleira fue la más convencional en su mensaje: "Que se cumplan todos vuestros deseos. Feliz Navidad y feliz 2026".