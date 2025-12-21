Natación
El Navial lucha contra la élite en la piscina cordobesa de Lepanto
El conjunto femenino acaba sexto en una cita que dominan los clubes granadinos
El equipo femenino del Navial ocupó la sexta plaza en el grupo andaluz de la fase de ascenso a la Copa de España de natación. El representante cordobés dio la talla en la competición celebrada en la piscina cordobesa de Lepanto Aira Sport.
El Churriana domina en la tabla femenina
El Navial sumó 418,50 puntos en el grupo de Primera División, que terminó con el triunfo de las granadinas del Churriana al sumar 616. El Círculo Mercantil (560) y el Universidad de Granada (538) completaron las tres primeras posiciones. Celia Tarifa consiguió los mejores resultados del bloque cordobés al concluir segunda en 50 espalda y 50 libres.
El Universidad de Granada impone su ley en la categoría masculina
El Universidad de Granada dominó en la tabla masculina con 628,5 puntos, seguido del Náutico de Sevilla (535) y del Churriana (530). La marca más destacada la consiguió la onubense del Churriana Alba Vázquez, reciente medalla de plata en el Europeo, al batir el récord andaluz del 200 libres con un tiempo de 1.58.99 minutos.
Mientras, el conjunto masculino del Navial participó en Pontevedra en la Copa de España de Primera División -la segunda categoría nacional-, una cita en la que cerró la clasificación al situarse en la 16ª posición.
- La Junta de Andalucía mejora del firme de la carretera A-318 a su paso por Cabra
- Mercadona abrirá un nuevo supermercado en la zona oeste de Córdoba
- ¿Quién está detrás de los nuevos barrios de Córdoba?
- La reina de Portugal que nació en Córdoba y fue bautizada en la Mezquita-Catedral
- Córdoba, bajo la lluvia: estas serán las horas con mayor probabilidad de precipitaciones, según la Aemet
- El juez Manuel Marchena apadrina a la nueva promoción de letrados del Colegio de Abogados de Lucena
- Sigue en directo el Mirandés-Córdoba CF
- Impulsan el desarrollo de una zona con más de 230 viviendas en Córdoba