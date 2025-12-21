El Navial lucha contra la élite en la piscina cordobesa de Lepanto

El equipo femenino del Navial ocupó la sexta plaza en el grupo andaluz de la fase de ascenso a la Copa de España de natación. El representante cordobés dio la talla en la competición celebrada en la piscina cordobesa de Lepanto Aira Sport.

El Churriana domina en la tabla femenina

El Navial sumó 418,50 puntos en el grupo de Primera División, que terminó con el triunfo de las granadinas del Churriana al sumar 616. El Círculo Mercantil (560) y el Universidad de Granada (538) completaron las tres primeras posiciones. Celia Tarifa consiguió los mejores resultados del bloque cordobés al concluir segunda en 50 espalda y 50 libres.

Celia Tarifa, durante una competición. / CÓRDOBA

El Universidad de Granada impone su ley en la categoría masculina

El Universidad de Granada dominó en la tabla masculina con 628,5 puntos, seguido del Náutico de Sevilla (535) y del Churriana (530). La marca más destacada la consiguió la onubense del Churriana Alba Vázquez, reciente medalla de plata en el Europeo, al batir el récord andaluz del 200 libres con un tiempo de 1.58.99 minutos.

Mientras, el conjunto masculino del Navial participó en Pontevedra en la Copa de España de Primera División -la segunda categoría nacional-, una cita en la que cerró la clasificación al situarse en la 16ª posición.