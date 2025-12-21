El Coto Córdoba se viene abajo en el último cuarto y cae en Toledo

El Coto Córdoba de Baloncesto encajó su tercera derrota en cuatro partidos al caer por 76-74 en la cancha del Basket Toledo. Un parcial de 19-4 en los primeros siete minutos del último cuarto le costó la derrota al cuadro que dirige Gonzalo Rodríguez. La victoria del Biele ISB Iraurgi en Jaén (72-81) le he costado quedarse ahora a una victoria del líder.

El Coto Córdoba inició el choque a remolque de su rival. Por 11-4 perdía en el minuto 5 ante un motivado conjunto local. La remontada cordobesa llegó gracias a los puntos de Kevin Schutte, Fernando Bello y Ja’ Monta Black (11-12, minuto 8). El partido empezó a tomar color cordobés con la llegada de las primeras rotaciones. El base Pablo Sánchez lideró a su equipo en el tramo final del primer cuarto, al que se llegó con una renta de cuatro puntos para el cuadro cordobés (18-22).

Los jugadores que entrena Gonzalo Rodríguez pudieron romper el partido en el arranque del segundo cuarto, pues consiguieron una diferencia favorable de ocho puntos (20-28, minuto 12) gracias a sendos triples de Guemeta y Ndiaye. Varios errores blanquiverdes los aprovecharon los jugadores locales para volver a meterse en el partido, hasta el punto de recuperar incluso por momentos la delantera en el marcador (31-29, minuto 16). El Coto llegó a estar cinco puntos sin anotar una canasta en juego, hasta que Jacques Guemeta cortó la mala racha en el 17 (31-31). Los puntos de Sánchez, Schutte y Black le valieron al Coto para irse al descanso con una diferencia de tres puntos a su favor (35-38).

Ja' Monta Black intenta un lanzamiento. / Víctor Castro

El Coto intenta escaparase en el marcador

Seis puntos del bosnio Kocic le costaron al Coto Córdoba perder la iniciativa en el marcador en los minutos iniciales del tercer cuarto (45-41, minuto 24). Del parcial de 8-0 en contra salieron los cordobeses con otro parcial, pero ahora favorable de 0-12 (45-53, minuto 28). Un tiempo muerto de Gonzalo Rodríguez y la entrada de Gonzalo Orozco en la cancha revolucionó a un equipo que se escapó en el electrónico con los puntos del base cordobés y del alero Ja’ Monta Black. A la conclusión del tercer cuarto mandaban los cordobeses por ocho puntos (49-57).

El Toledo salió a la cancha en el último cuarto a por todas, consciente de que tenía que recortar la desventaja acumulada cuanto antes para optar a la victoria. Los locales subieron un punto la intensidad defensiva, lo que les sirvió para recuperar balones y jugar con transiciones rápidas. El premio les llegó con un parcial de 9-2 (58-59, minuto 23) que apretó de nuevo el marcador. Gonzalo Rodríguez tuvo que pedir un tiempo muerto para detener el partido.

Un triple de Iñaki Álvarez completó la remontada toledana (61-59, minuto 34). Una asistencia de Sánchez a Schutte cortó el mal momento de los cordobeses (62-61). Al Coto le costaba anotar en el momento clave del partido, pese a que buscaba a sus referentes en ataque en cada posesión.

El Toledo sentencia la victoria

El Toledo parecía mientras lanzado hacia la victoria gracias a su intensidad en defensa y a su valentía en ataque, arropado además por un público que celebraba con pasión cada una de las canastas de su equipo. Por 68-61 caían los cordobeses en el minuto 37. El parcial entonces desde el inicio del cuarto era de 19-4 en siete minutos.

Un triple increíble de Black sacó al Coto de la crisis de juego que atravesaba en ataque. Gonzalo Orozco y Schutte aparecieron entonces para acercar a su equipo a un punto (68-67, minuto 39). Un triple de Víctor Moreno salió entonces al rescate de su equipo a 57 segundos de la bocina (71-67). Alejandro Rodríguez volvió a situar a un punto al Coto con un triple a 41 segundos del final (71-70). Dos tiros libres de Gonzalo Orozco dejaron el marcador en 73-72 a 11 segundos de la conclusión.

Gonzalo Orozco buscó en el último segundo una canasta que forzara la prórroga pero falló, lo que provocó que el choque acabara con victoria local por 76-74. Gonzalo Rodríguez se fue detrás de los colegiados hasta que salieron de la zona de la cancha reclamando una falta al cordobés pero sus protestas no sirvieron de nada.