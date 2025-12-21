Astrain y su historia en el Córdoba CF: levantar pasiones lejos de El Arcángel

Entre López Silva y Caballero, con camisa y bermudas, luciendo esa sonrisa cargada de expectativas propia de los recién llegados, posó ante la cámara del fotógrafo una tórrida tarde de julio en El Arcángel como componente del primer trío de fichajes del club tras la llegada de Carlos González a la propiedad del Córdoba CF. «Es un tren que no podía dejar pasar», expresó Jaime Astrain Aguado (Madrid, 1988) unos días después, en el acto protocolario de presentación con la blanquiverde. Era la Liga 11-12, en los tiempos de Paco Jémez, un entrenador que volvía a casa –no era la primera vez y seguramente no será la última- para abanderar un proyecto deportivo salpicado de incógnitas. Astrain, un defensa central que había pasado por muchos equipos B –Atlético de Madrid, Pontevedra, Villarreal, Osasuna-, encontraba por primera vez en su carrera la oportunidad de integrarse en un A. Con 23 años, dejaba atrás el ecosistema de los filiales para abordar una prueba de madurez definitiva en una entidad con las presiones y exigencias del Córdoba CF, ansioso por crecer en Segunda División. Una aventura seductora en un entorno retador.

Los tres primeros fichajes del Córdoba CF 11-12: Caballero, Astrain y López Silva. / CÓRDOBA

¿Qué hizo?

Astrain aportó presencia… y poco más. No llegó a disputar ni un solo minuto liguero en un Córdoba que terminó haciendo la mejor temporada en más de cuatro décadas. Jémez apostó por el empaque de dos centrales con buen recorrido como Gaspar Gálvez y David Prieto, tachando al madrileño de su lista de probaturas. Las hizo en otras zonas del campo, pero atrás no estaba dispuesto a experimentar. La falta de sitio era una evidencia. Las lesiones acabaron por añadir motivos a un ostracismo absoluto.

Los planes de un porvenir en El Arcángel se diluyeron. Solamente intervino en un partido: fue en La Condomina, ante el Real Murcia, en la Copa del Rey. Aquel día Paco Jémez hizo debutar a siete futbolistas en esta competición. Uno de ellos fue Astrain, que formó dupla con Prieto en el centro de la zaga y estuvo sobre el césped 70 minutos. El técnico del Zumbacón le sacó del escenario para colocar a un chico aún juvenil que atendía por Bernardo Cruz. El Córdoba CF se clasificó para la siguiente ronda con un gol de Quero a falta de cinco minutos. Los abrazos del final del encuentro fueron para él los últimos vestido de corto.

Hizo después paradas en el Ecija Balompié, el Cartagena y el Real Jaén en los tres cursos siguientes. Ahí, alejado del mapa del profesionalismo, recuperó las sensaciones como futbolista y empezó a alimentar otro tipo de ambiciones. Las lesiones seguían siendo un lastre. A los 27 años ya vio claro que su camino en la vida iba a tomar un rumbo distinto, dejando el olor a linimento y sudor de los vestuarios de los campos de Segunda B y Tercera para abrazar el aroma a perfume y el glamour de las pasarelas. Ahí si era top.

Junto a su pareja, Lidia Torrent, en una gala de la revista Hola en 2024. / EUROPA PRESS REPORTAJES

Y después...

Astrain se fue a Indonesia, donde su caché como modelo se disparó. Desde ese punto de partida fue diversificando su perfil. En sus redes sociales destaca su formación en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte y su preparación como entrenador, una faceta en la que, de momento, no ha entrado. Trabajó en una empresa de representantes de futbolistas y se convirtió en uno de los colaboradores de El Chiringuito de Jugones. En televisión encontró una veta para expandir su marca. Ha estado varias veces en Pasapalabra, en Antena 3, y fue uno de los participantes de la primera edición de Traitors España, disponible en HBO Max. Además, Forbes España lo incluyó en su lista de los mejores creadores de contenido en 2023. El influencer tiene más de 290.000 seguidores en Instagram.

En cuanto a su vida personal, Astrain mantuvo un romance con la presentadora Lara Álvarez. Desde el año 2019 está con Lidia Torrent, hija de Elsa Anka y una de las camareras que aparecía en el restaurante de First Dates. Se convirtieron en padres de la pequeña Elsa en 2022 y los vaivenes de su relación nutrieron páginas y minutos en la prensa rosa en los últimos meses.

Astrain, entre Sabrina Salerno y el Maestro Joao, en el programa 'Baila como puedas'. / Efe

Su última aparición televisiva la realizó en Baila como puedas. A la hora de escoger un bailarín profesional para formar pareja en el talent show, se decantó por Santiago Granizal. Un guiño rentable. El exfutbolista preparó con su compañero una coreografía al ritmo de Salomé, el éxito de Chayanne, y conquistó al jurado. Los aplausos en el plató fueron atronadores. Como aquellos que soñó un día escuchar cuando fichó por el Córdoba.