La San Silvestre Cordobesa: consulta el nuevo recorrido y todas sus novedades

La San Silvestre Cordobesa se acerca un año más a las calles de la ciudad. La presentación ha tenido lugar en un acto organizado en las instalaciones del Jardín Botánico. Más de 1.400 atletas se han inscrito ya en una carrera que cuenta con un cupo de 2.000. Hasta el próximo día 25 a las 23.55 horas podrán adquirir su dorsal los interesados en este enlace.

La organización de la Asociación Vecinal El Parque espera superar las 1.500 inscripciones del 2025, para así acercarse a su tope histórico del 2015. Habrá premios en metálico para los tres primeros en hombres y mujeres, con 500 euros para los ganadores, 300 para los segundos y 200 para los terceros. Juan Ignacio Grondona, ganador en dos ocasiones de la carrera, no podrá participar al encontrarse recuperándose del esguince de tobillo que ya le impidió participar en la pasada Media Maratón de Córdoba.

Francisco Muñoz toma la palabra en la presentación de la San Silvestre Cordobesa. / Chencho Martínez

Las claves del nuevo recorrido

El principal atractivo de la edición de este año es el cambio en el recorrido. En lugar de dar dos vueltas a un circuito, como en anteriores ediciones, los organizadores han optado por un recorrido nuevo de aproximadamente diez kilómetros que pasará por el Figueroa, Arroyo del Moro, Noreña, Turruñuelos y Huerta de Santa Isabel. Solo falta que la Policía Municipal apruebe los últimos detalles del nuevo trazado.

La carrera arrancará como es tradicional en la Avenida del Mediterráneo - junto a la Plaza de la Marina-, para pasar a continuación por las calles Isla Gomera, Islas Chafarinas, Isla Graciosa, Glorieta de las Delicias, Escritora Silvina Ocampo, Avenida Donantes de Órganos, Rafael Rivas Gómez, El Paseo del Parque de Turruñuelos, Escritora Yolanda Oreamuro, Diputado Ignacio Gallego, Escritora Violeta Parra, Paseo de los Verdiales, Isla Gomera, Islas Chafarinas, Isla Fuerteventura, Isla Malante, Isla Lanzarote, Vía de Servicio de Arroyo del Moro, Isla Fuerteventura, Isla Graciosa, Isla Gomera, Felipe Mellizo Cuadrado, Isla del Hierro, Vía de Servicio de Arroyo del Moro, Isla Menorca, Isla Formentera, Isla Gomera, Pasaje Batalla de Lepanto y Pasaje lateral a la Plaza de la Marina Española (junto al Bar Figueroa).

La entrega de dorsales

La prueba reina arrancará a las 16.00 horas del día 31 junto a la Plaza de la Marina Española, el lugar habitual de esta prueba que cuenta con un recorrido cercano a los 10.000 metros. La entrega de dorsales tendrá lugar en el Centro Sociocultural El Parque de la Avenida del Mediterráneo (Bajo Gimnasio Sinergym, antiguo Cine Almirante). Los días 28 y 30 podrán recogerse de 10.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 20.00 horas. El horario del día 29 será de 17.00 a 20.00 horas. Por último, el día 31, los atletas podrán acudir a por su dorsal de 10.00 a 14.00 horas.

La San Silvestre Cordobesa es una de las citas deportivas más esperadas del años por su simpatía, ya que muchos de los participantes corren disfrazados para celebrar la Nochevieja por anticipado. La prueba es una de las más longevas del circuito local de carreras populares, pues lleva celebrándose desde 1983.