El Salerm Puente Genil perdona y empata con el Linares

El Salerm Puente Genil deja escapar una victoria de valor en el Manuel Polinario tras empatar 1-1 frente al Linares Deportivo en un encuentro que tuvo controlado durante buena parte del tiempo. Los pontaneses fueron de menos a más, firmaron un tramo de dominio muy claro y se adelantaron gracias a su presión alta, pero un tanto visitante en la recta final terminó por diluir un triunfo que parecía cercano.

Paso adelante

El choque arrancó con iniciativa del Linares. En el primer minuto, Diego Talaverón se deshizo de su par y probó fortuna con un disparo que se marchó fuera, avisando de las intenciones visitantes. Los de Álvaro Cejudo no tardaron en asentarse y vivieron unos primeros compases de tanteo, marcados también por un fuerte choque de Salva Vegas, que obligó a detener el juego aunque pudo continuar.

Con el paso de los minutos, el conjunto rojillo fue ganando presencia. La primera llegada fue de Lalo Hernández, que lo intentó desde la frontal, pero su disparo salió desviado. El Linares respondió con un centro lateral de Luis Aguado que atrapó con seguridad Benito del Valle. A partir de ahí, los pontaneses comenzaron a imponer su presión y a jugar cada vez más en campo rival.

Minutos de asedio

La ocasión más clara del primer tiempo llegó en el minuto 22. Una acción bien ejecutada permitió a los pontaneses disponer de una doble oportunidad clara, pero Diego Barrios apareció con una gran parada abajo para evitar el primer tanto local. Ese momento marcó el inicio de diez minutos de dominio rojillo, en los que los jienenses tuvieron serios problemas para salir de su campo y el Salerm acumuló llegadas y sensación de peligro.

Rafita volvió a probar fortuna en el 32 con un disparo con la pierna izquierda que se marchó desviado. Con el paso de los minutos, el encuentro se fue igualando de nuevo y, justo antes del descanso, Benito del Valle tuvo que intervenir con una buena parada para evitar el 0-1, manteniendo el empate sin goles al intermedio.

Gol y control

La segunda mitad comenzó con la misma dinámica. En el 51, Montenegro avisó con un cabezazo que se marchó fuera tras una buena jugada personal de Salva Vegas. Cuatro minutos después llegó el premio. Joao Paulo perdió un balón comprometido en la salida y el delantero, atento a la presión, no perdonó para batir a Diego Barrios y poner el 1-0.

El gol dio paso a los mejores minutos del Salerm. Los de Álvaro Cejudo dominaron con claridad durante los primeros veinte minutos de la reanudación, controlando el ritmo y manteniendo al Linares lejos de su área. En el 62, Montenegro estuvo cerca de firmar el segundo con un cabezazo que se marchó por encima del larguero tras una buena asistencia de Alan Araiza.

Empate tardío

Cuando el partido parecía encarrilado, llegó el golpe visitante. En el minuto 83, David Velázquez aprovechó una acción en el área para batir a Benito del Valle y poner el 1-1 en el marcador, igualando una cita que el Salerm había tenido bajo control durante muchos minutos.

El tramo final estuvo marcado por la tensión, pero el marcador ya no se movería. El Salerm sumó un punto que sabe a poco, especialmente tras dejar escapar una victoria que parecía al alcance de la mano. Así, los pontaneses se marchan al parón con 22 puntos en su casillero y poniendo la vista en el Deportiva Minera, primer rival de 2026.