Balonmano | División de Honor Oro
El Rahi Sepisur Adesal golea al Lleida Handbol para seguir en la lucha por el ascenso
El conjunto fuensantino derrota a su rival catalán por 26-33 en un partido que encarrila en el ecuador de la segunda mitad
El Rahi Sepisur Adesal Córdoba logró una clara victoria por 26-33 ante el Lleida Handbol en su partido de la undécima jornada de la División de Honor Oro de balonmano femenino. El conjunto fuensantino seguirá con este triunfo en la lucha por el ascenso a la máxima categoría.
El Adesal inició el partido por delante (0-3, minuto 3). La reacción local le llevó a perder el control del partido (10-8, minuto 15). Un parcial de 1-6 le sirvió para situarse de nuevo por delante (12-15, minuto 24). Al descanso mandaba por dos tantos (14-16). La segunda parte solo tuvo un color, el fuensantino. Hasta por siete goles (20-27, minuto 40) llegaron a dominar las jugadoras fuensantinas.
Los números del Adesal
Por el conjunto cordobés saltaron a la cancha Irene García, Camila Bonazzola (4), Zoe Turnes (4), Amanda Valero, Carla Montero (2), Lucía Vacas (7), Irene Lesmes, Fátima Acuña (4), Ángela Ruiz (5), María Jesús Miranda (1), Inma García-Navas, Jessica Oliva (2) y Andrea Roda (4).
