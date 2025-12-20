Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

José Luis Navarro Jr. revalida el cinturón iberoamericano con un KO en el primer asalto

El boxeador cordobés derrota con contundencia al colombiano Alexi Rivera antes de ser proclamado aspirante oficial al título europeo absoluto

José Luis Navarro Jr, a la derecha, golpea a un rival.

Antonio Raya

Antonio Raya

Córdoba

El boxeador cordobés José Luis Navarro Jr. cerró el año 2025 revalidando la corona del título iberomericano. El pupilo de Ricardo Sánchez Atocha derrotó al colombiano Alexi Rivera por KO en el primer asalto. Navarro Jr. no dio lugar a la sorpresa frente a su rival colombiano. Ya desde los primeros segundos del asalto inicial dejó claro que quería acabar cuanto antes el combate.

Apenas había pasado un minuto desde el inicio de la pelea cuando mandó por primera vez a la lona a su adversario. Tras la cuenta de protección, Rivera volvió a combatir, aunque ya visiblemente tocado.El cordobés se dio cuenta de que tenía muy cerca la victoria y no desaprovechó la oportunidad. Un segundo croché de Navarro Jr. mandó otra vez al suelo a Rivera. El colegiado del combate optó ya por dar por finalizada la pelea. De esta forma acabó la contienda, cinco segundos antes del fin del primer asalto.

El próximo reto

Navarro Jr logró así su 15ª victoria como profesional, 13 de ellas por KO, en los 17 combates que ha disputado. El cordobés, que es también el poseedor del título europeo silver, espera ser en los próximos días proclamado aspirante oficial a la corona continental absoluta. Navarro sueña con proclamarse campeón de Europa en el 2026.

Navarro Jr., a la derecha, celebra una victoria.

