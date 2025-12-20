Crisis en Puente Genil: El Cajasol Ángel Ximénez naufraga ante el Cangas y firma su peor racha en la Asobal

El Cajasol Ángel Ximénez firmó este sábado una de sus actuaciones más preocupantes en la Liga Asobal de balonmano al caer derrotado ante el Frigoríficos del Morrazo por 28-34 en el Alcalde Miguel Salas. Más allá del resultado, lo más alarmante fue la imagen ofrecida por el equipo pontanés, desdibujado durante buena parte del encuentro y superado con claridad por un rival que supo leer mejor el partido. La derrota agravó una dinámica muy negativa: seis partidos consecutivos perdidos, la peor racha del club desde su llegada a la máxima categoría.

El inicio del choque ya dejó entrever los problemas locales. En los primeros minutos, el Ángel Ximénez desperdició dos lanzamientos de siete metros —por mediación de Mario Dorado y Bernabéu—. Pese a contar con una defensa aceptable, el ataque careció de fluidez y acierto. El marcador reflejaba un escueto 2-2 en el minuto 5.

El conjunto de Paco Bustos supo aprovechar las primeras inferioridades del Cangas para tomar ventaja. Los goles de Dani Serrano y Mario Dorado permitieron a los pontanenses abrir brecha hasta el 8-4 en el minuto diez, con Serrano asumiendo el protagonismo ofensivo. La reacción gallega no tardó en llegar: una sequía anotadora de cinco minutos permitió a los visitantes recortar distancias hasta el 8-7.

José Cuenca y Dani Ramos defienden una jugada del Cangas. / Estefanía Hernández / BM Puente Genil

Las exclusiones marcan el juego

El intercambio de exclusiones volvió a beneficiar al Ángel Ximénez, que recuperó una renta de cuatro goles, gracias a las aportaciones de Simonet y Cabello (12-8). No obstante, el partido comenzó a torcerse antes del descanso. Con Dani Serrano varios minutos en el banquillo, el Cangas se situó a un solo tanto, lo que obligó a Paco Bustos a solicitar un tiempo muerto a tres minutos del intermedio. Serrano regresó a la pista y volvió a anotar, pero el empate a 15 al descanso dejó la sensación de una oportunidad desperdiciada tras haber dominado con claridad durante varias fases.

El segundo tiempo marcó el punto de inflexión definitivo. El Cangas se adelantó por primera vez en el minuto dos con dos goles de Pérez, además de elevar notablemente su nivel defensivo. Todo lo contrario ocurrió en el bando local, que firmó sus peores minutos del partido, sin claridad en ataque y con graves desajustes atrás. Los gallegos se marcharon hasta por cuatro goles de ventaja y el desconcierto se apoderó del Ángel Ximénez (20-24, minuto 42).

A los doce minutos del segundo acto, Paco Bustos pidió su segundo tiempo muerto ante la falta total de respuesta de su equipo. La situación no mejoró. La sequía ofensiva se prolongó durante doce minutos, un lastre insalvable ante un rival sólido y muy bien organizado. A falta de quince minutos, la desventaja era ya de seis goles y el partido estaba prácticamente sentenciado (20-26).

En el tramo final, el Cangas llegó a manejar ventajas de hasta ocho tantos (23-31) antes de cerrar el encuentro con el definitivo 28-34. El resultado reflejó la superioridad visitante y dejó al Ángel Ximénez en una situación delicada, tanto por la clasificación como por la preocupante imagen ofrecida.