Baloncesto | Segunda FEB
El Coto Córdoba encara un encuentro en Toledo para no fallar
El conjunto blanquiverde visita al Basket Toledo tras caer en dos de sus tres últimos partidos de la Segunda FEB
El Coto Córdoba de Baloncesto afronta este domingo su último partido antes de la llegada del parón navideño. El equipo blanquiverde visitará al Basket Toledo a partir de las 12.00 horas. Pol Guadalajara y Miguel Hurtado dirigirán el choque de la duodécima jornada del Grupo Oeste de la Segunda FEB.
El bloque cordobés encara el partido de Toledo en el momento deportivo más complicado de la temporada. Tras iniciar la Liga con ocho victorias seguidas, los de Gonzalo Rodríguez han perdido dos de sus tres últimos partidos. La derrota cosechada ante el Cáceres le costó perder el liderato, que ahora ocupa el Biele ISB Iraurgi, si bien ambos conjuntos se encuentran igualados a nueve victorias y dos derrotas.
La baja por una lesión muscular del pívot Kevin Schutte- ya recuperado-, la vuelta tras un esguince de tobillo del base Pablo Sánchez y la ausencia durante varios entrenamientos del alero Ja’ Monta Black han condicionado el rendimiento del Coto en los tres últimos partidos.
Las dos recientes derrotas
El equipo inabordable de las ocho primeras jornadas pasó a convertirse en vulnerable, perdiendo frente al Clavijo (70-55) y el Cáceres Patrimonio de la Humanidad (62-87). Los cordobeses viajan a Toledo con la misión de recuperar la solidez de los mejores momentos de la temporada, sobre todo ahora que la liga parará una semana por la celebración de la Navidad. Una tercera derrota en los últimos cuatro partidos provocaría que llegaran las dudas al seno de este equipo. Sin embargo, un triunfo le mantendría entre los dos primeros de la tabla. Enfrente tendrá a un rival que ha ganado cuatro de sus cinco partido como local, por lo que será un rival complicado para el Coto.
