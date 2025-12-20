Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Kick boxing

Antonio Romero y Laura Molina ganan en la Stars League de Vista Alegre

Los novios cordobeses con Síndrome de Down que compiten a nivel nacional e internacional cierran el año con un nuevo éxito

Antonio Romero, Laura Molina y Yolanda Aguilar, en Vista Alegre.

Antonio Raya

Antonio Raya

Córdoba

El Palacio Municipal de Deportes Vista Alegre es la sede este fin de semana de la Stars League, la última cita del año de la Liga Nacional de kick boxing. Centenares de deportistas pasarán por Córdoba por la celebración de esta competición. Entre los cordobeses ganadores de medallas de oro se encuentran Antonio Romero y Laura Molina, los novios cordobeses con Síndrome de Down que compiten en parakickboxing y que este año han ganado sendas platas en el Mundial de Abu Dhabi.

Una excelente puntuación

Ambos firmaron una gran actuación, lo que les llevó a conseguir la puntuación máxima. Los representantes del club Ángel Casado Team siguen de esta forma acumulando éxitos a las órdenes de su entrenadora Yolanda Aguilar.

José Ángel Casado y Antonio Romero, en la Stars League.

