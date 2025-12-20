Obituario
Adiós a Fernando García Sánchez, un referente del atletismo provincial durante décadas
El directivo cordobés ejerció de presidente del club Califas de Maratón y organizó durante más de diez años la Media Maratón Sierra de Córdoba
El atletismo cordobés ha perdido a una de sus figuras más representativas de las últimas décadas con el fallecimiento de Fernando García Sánchez a la edad de 83 años, víctima de una enfermedad repentina. García fue una persona ligada al deporte durante casi toda su vida, sobre todo al atletismo. Durante décadas presidió al club Califas del Maratón, una entidad que se dedicó a promocionar el atletismo popular entre sus asociados, sobre todo las carreras de fondo en ruta.
La trayectoria
El club que presidió García Sánchez organizó durante más de diez años la Media Maratón Sierra de Córdoba, una de las carreras más importantes de la provincia durante su existencia. La prueba que se celebró por última vez en el 2011 trajo cada año a Córdoba a corredores internacionales de primer nivel. García destacó, precisamente, por su capacidad para contratar a corredores de calidad en unas condiciones asumibles para el club que por aquellos años presidía. Siempre cercano y afable, era reconocido por todo el deporte cordobés por las cualidades que atesoraba para organizar grandes eventos.
Su cuerpo descansará a lo largo del sábado en la sala 1 del Tanatorio de Las Quemadas. La misa por su alma tendrá lugar este domingo, 21 de diciembre, a las 11.00 horas, en la iglesia del colegio Salesianos. DEP.
