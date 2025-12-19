El Salerm Puente Genil quiere cerrar 2025 con una sonrisa ante el Linares Deportivo

El Salerm Puente Genil despide el año este sábado a las 12.30 horas con un partido de alto voltaje en el Manuel Polinario. Los rojillos reciben al Linares Deportivo en la última jornada de 2025, un duelo directo entre dos equipos igualados a puntos en la clasificación y que comparten el mismo objetivo: alejarse definitivamente de la zona baja y mirar con mayor ambición la segunda vuelta del campeonato.

Los de Álvaro Cejudo afrontan la cita con optimismo tras haber encadenado su segunda victoria consecutiva, lograda el pasado fin de semana en Estepona (1-2), un triunfo que confirmó la reacción del equipo.

Línea ascendente

La dinámica de las últimas jornadas invita al optimismo en Puente Genil. Antes del triunfo en tierras malagueñas, los pontaneses ya habían superado al Almería B (1-0), sumando seis puntos clave en partidos marcados por la necesidad. Entre ambos encuentros, el equipo mostró también su capacidad competitiva con dos empates ante rivales exigentes como el CD Extremadura (1-1) y el Melilla (0-0), aunque sufrió un tropiezo frente al Xerez DFC (1-0).

Lance del encuentro entre el Salerm y el Almería B en el Manuel Polinario. / Salerm Puente Genil

Estos resultados han permitido a los pontaneses tomar aire en la clasificación. Actualmente ocupa la decimotercera posición, en puestos de play out, con 21 puntos, pero con la sensación de que el margen de mejora es amplio. Una victoria ante el Linares no solo supondría cerrar el año fuera de la zona peligrosa, sino también reengancharse a una parte media-alta de la tabla que sigue estando al alcance de la mano dada la enorme igualdad del grupo .

Un rival incómodo a domicilio

Enfrente estará un Linares Deportivo que llega con sensaciones encontradas. Los jienenses, igualados a puntos con el Salerm, ocupan la decimosegunda plaza y también se mueven en una franja clasificatoria muy ajustada. Sin embargo, su última imagen no fue la mejor tras caer en casa ante el Xerez DFC (1-2), un resultado que dejó tocada la moral del equipo.

Antes de esa derrota, los azulillos habían mostrado una versión más sólida, empatando con el CD Extremadura (1-1) y superando al UCAM Murcia (2-1). Esa irregularidad define, en gran medida, a un Linares que alterna buenos momentos con otros de desconexión.

Eso sí, si hay un aspecto que convierte al conjunto jienense en un rival peligroso es su rendimiento lejos de Linarejos. El Linares es el tercer mejor visitante de la categoría, con un balance de tres victorias, tres empates y solo dos derrotas en ocho desplazamientos. Un dato que obliga a los de Álvaro Cejudo a extremar la concentración y no confiarse pese al buen momento.

Por tanto, el choque entre Salerm Puente Genil y Linares Deportivo se presenta como algo más que un simple partido de cierre de calendario. Es una oportunidad para confirmar tendencias, ajustar cuentas pendientes y marcharse al parón con una dosis extra de tranquilidad.