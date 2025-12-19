La jornada en Tercera | Los equipos cordobeses, a por la última prueba de 2025

La Tercera RFEF baja el telón al año competitivo con una jornada marcada por la necesidad de cerrar el 2025 con buenas sensaciones y posiciones consolidadas en la clasificación. Para los equipos cordobeses, la última cita antes del parón navideño llega cargada de objetivos dispares: el Córdoba CF B aspira a asomarse a los puestos de play off frente al Castilleja, el CD Pozoblanco busca poner fin a una racha negativa que ha condicionado su trayectoria reciente ante el Conil y el Ciudad de Lucena quiere reafirmarse en la zona alta antes de afrontar la segunda vuelta frente al Tomares.

Córdoba CF B - Castilleja (sábado, 12.00 horas)

El Córdoba CF B afronta la última cita del año con la oportunidad de cerrar el 2025 con buenas sensaciones y un salto significativo en la clasificación. El filial blanquiverde llega tras empatar en la última jornada ante el Coria (1-1), resultado que dio continuidad a un tramo reciente en el que también se impuso con solvencia al Ceuta B (3-0) y cayó por la mínima frente al Tomares (1-2). Con 22 puntos y situado en la séptima posición, el equipo dirigido por Gaspar Gálvez sabe que una victoria en esta jornada podría permitirle colarse en los puestos de play off y reforzar su candidatura de cara a la segunda vuelta.

Gaspar Gálvez da indicaciones en el partido ante el Linense. / CCF B

Enfrente estará un Castilleja que comparece con la urgencia de sumar para no seguir descolgándose de la lucha por la permanencia. El conjunto sevillano ocupa actualmente puestos de descenso con solo ocho puntos y atraviesa una dinámica poco favorable. En sus últimos compromisos ha firmado empates ante el Chiclana (1-1) y el Conil (2-2), además de una derrota frente al Atlético Central (0-1). Hasta el momento, su balance refleja la dificultad del curso: una única victoria, lograda ante el Sevilla C (2-0), en los 14 partidos disputados.

Tomares - Ciudad de Lucena (sábado, 18.00 horas)

El Ciudad de Lucena encara una nueva salida con el objetivo de mantener su sólida línea de resultados y seguir instalado en la zona alta de la clasificación. El conjunto de Antonio Jesús Cobos llega tras empatar sin goles ante el Bollullos, un resultado que le ha permitido situarse en la segunda posición con 26 puntos. Antes, los celestes habían sumado una victoria de peso frente al Sevilla C (1-0) y otro empate ante el RB Linense (0-0).

Enfrente estará un Tomares que atraviesa una situación más comprometida y que necesita reaccionar para salir de la zona baja. El conjunto hispalense ocupa puestos de descenso con nueve puntos y llega a la cita tras encadenar dos derrotas consecutivas ante el Bollullos (0-1) y el Sevilla C (1-3). No obstante, en su último tramo también fue capaz de lograr una victoria de mérito frente al Córdoba CF B (1-2).

Conil - CD Pozoblanco (sábado, 18.00 horas)

Romper la mala racha se ha convertido en una prioridad para el CD Pozoblanco, que se desplaza esta jornada hasta Conil con la obligación de cambiar el rumbo. El conjunto de Alberto Fernández atraviesa su momento más delicado del curso y acumula siete partidos sin sumar de tres, desde la victoria lograda ante el Sevilla C (3-2). A ese largo periodo sin ganar se le han sumado recientemente tres derrotas consecutivas frente al Atlético Central (1-2), el Utrera (2-1) y el Dos Hermanas (3-4), una secuencia que ha provocado su caída hasta la undécima posición con 19 puntos.

El Conil aparece en el horizonte como un rival directo en la tabla y con el que mantiene una diferencia mínima. Los gaditanos llegan tras caer por la mínima ante el San Roque de Lepe (1-0), aunque en las jornadas anteriores habían conseguido puntuar frente al Castilleja (2-2) y superar al Coria (0-1). Con solo un punto separando a ambos conjuntos, el enfrentamiento adquiere tintes de duelo directo, en el que el margen de error es reducido y la necesidad de sumar es compartida.