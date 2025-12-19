Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Un ensayo general: José Luis Navarro Jr. preparará su asalto al cetro europeo ante Alexi Rivera

El cordobés se medirá al púgil colombiano mientras aguarda la renuncia de Callum Simpson al título europeo para ser nombrado aspirante oficial

José Luis Navarro Jr., con los títulos que tiene en su poder.

José Luis Navarro Jr., con los títulos que tiene en su poder. / Luis Horcajada

Antonio Raya

Antonio Raya

Córdoba

El boxeador cordobés José Luis Navarro Jr. cerrará este sábado el año 2025 con un combate con un título en juego. El colombiano Alexi Rivera será su rival en el combate estelar de una gala que se celebrará en el Madfight Stadium de San Sebastián de los Reyes. El cordobés defenderá el título iberoamericano del peso supermedio, uno de los que posee en la actualidad. La gala madrileña arrancará a las 18.00 horas. El cordobés no saltará al cuadrilátero al menos hasta dos horas más tarde.

Navarro Jr. iba a enfrentarse al dominicano Ernis Cuevas. Sin embargo, la falta de visado para viajar ha impedido a Cuevas enfrentarse al cordobés. La organización se movió rápido para cambiar de rival y así no suspender el combate por el título iberoamericano. José Luis Navarro va a enfrentarse este sábado en San Sebastián de los Reyes a un boxeador colombiano con un récord de 13 victorias –cinco por KO- en 18 combates. El cordobés llega a la cita de hoy con un balance de 14 victorias, dos de ellas por KO, en 16 combates.

A la espera de la renuncia de Simpson al título europeo

Navarro Jr. aguarda mientras a ser nombrado aspirante al título del europeo absoluto, según ha anunciado Onda Cero Córdoba. El poseedor de la corona, el inglés Calum Simpson, va a renunciar para pelear por el título mundial, lo que abriría la puerta al cordobés.

Navarro Jr. golpea durante um combate.

Navarro Jr. golpea durante um combate. / Luis Horcajada

