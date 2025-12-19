El Córdoba Futsal abre el mercado invernal fichando al cierre brasileño Andrei

El Córdoba Futsal Patrimonio de la Humanidad ya ha encontrado en el mercado invernal un sustituto al cierre Nacho Gómez, lesionado hasta el final de la temporada. Para suplir la ausencia del valenciano ha contratado la entidad blanquiverde al cierre brasileño Andrei Luthke.

El cierre brasileño de 26 años se ha convertido en el primer refuerzo invernal de la entidad blanquivede. Procede del Campo Mourao Futsal, un equipo de la máxima categoría brasileña con el que alcanzó las semifinales en el último campeonato de este país. Con anterioridad, el jugador formado en la cantera del Joinville, una de las más importantes de Brasil, militó en otros equipos de su país natal como el Jaocaba y el Tubarao. Con los cordobeses ha firmado hasta el 2027. Su incorporación a la plantilla llegará a partir del 1 de enero, la fecha prevista para la apertura del mercado invernal.

Santoro: "Viene de hacer un gran ejercicio liguero"

Santoro ha definido a su nuevo jugador como un hombre con “mucha experiencia en la liga brasileña. Nos va a aportar esa doble función de organizador de juego en labores ofensivas, así como la de defensor del pívot dominante. Es un chico al que llevamos siguiendo desde hace varias campañas, concretamente desde que realizó un gran mundial Sub-21. Nos aportará un rendimiento inmediato, puesto que viene de hacer un gran ejercicio liguero con el Campo Mourao, donde alcanzó las semifinales. Es un cierre con mucha calidad de pase y pegada exterior, por lo que nos ayudará mucho”.