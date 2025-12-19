El Cajasol Ángel Ximénez visitará al Trops Málaga en la Copa del Rey

El Cajasol Ángel Ximénez ya conoce su rival en la segunda ronda de la Copa del Rey de balonmano. El conjunto de Puente Genil visitará al Trops Málaga, un rival malacitano que compite en la División de Honor Plata. Por tanto, habrá derbi andaluz en esta eliminatoria a partido único que se jugará el próximo 25 de marzo.

El bloque pontanés se medirá a un equipo que se encuentra en la zona de descenso a Primera Nacional, por lo que los de Paco Bustos ejercerán de claros favoritos en este choque. El Trops apenas ha sumado ocho puntos en catorce partidos, lo que le ha llevado a ocupar la 14ª plaza entre los 16 participantes en la competición. Los exjugadores del Ángel Ximénez Nacho Moya y Javi García son algunos de los nombres destacados de un equipo que no ha rendido hasta el momento como en este club esperaban.

David Estepa controla el balón en un encuentro de esta temporada. / Estefanía Hernández / BM Puente Genil

El resto de enfrentamientos

Los otro cinco enfrentamientos serán UBU San Pablo Burgos 2031-Bada Huesca, Fertiberia Puerto Sagunto-REBI Cuenca, Anaitasuna-Cangas Frigoríficos del Morrazo, Barça Atlético-Sanicentro Guadalajara y Cajasol Sevilla Proin Triana-Viveros Herol Nava. La escuadra cordobesa viene de eliminar en la primera ronda al Contazara Zaragoza por 31-37, en un duelo celebrado el pasado 5 de noviembre. Ahora intentará eliminar al Trops para acercarse a la Final a 8 de esta competición.