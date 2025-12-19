El Cajasol Ángel Ximénez se juega ante el Cangas romper su mala racha y alejarse del descenso

El Cajasol Ángel Ximénez afronta este sábado un partido clave en el pabellón municipal Alcalde Miguel Salas. El equipo pontanés recibe al Frigoríficos del Morrazo Cangas, con el objetivo de poner fin a una racha negativa de cinco derrotas consecutivas y sumar dos puntos fundamentales en la lucha por la permanencia en la Liga Asobal. El encuentro dará comienzo a las 19.00 horas y estará dirigido por los árbitros internacionales navarros Aritz Zaragueta Ruiz y Raúl Oyarzun Aylagas.

El conjunto gallego, uno de los clásicos del balonmano español, llega a Puente Genil en una situación delicada. Dirigido esta temporada por Quique Domínguez, el Cangas es colista con siete puntos, a solo tres del Ángel Ximénez, aunque viene de lograr una contundente victoria ante el Caserío Ciudad Real (34-25). Pese a su posición en la tabla, los resultados reflejan una mayor igualdad de la que puede parecer a simple vista.

La velocidad, la intensidad y el contraataque son las principales señas de identidad del equipo gallego. En ataque destacan jugadores como los extremos Arnau y D’Antino, los centrales Manuel Pérez y Santi López, así como los laterales derechos Martín Gayo y el cubano Rivero. En la portería, el croata Pajan se está consolidando como una pieza importante. El Cangas es un equipo que mantiene un alto ritmo de juego durante todo el partido y que nunca da el encuentro por perdido.

Una lucha por un balón en un partido del Ángel Ximénez / Estefanía Hernández / BM Puente Genil

Un equipo irregular en la primera vuelta

Por su parte, el Ángel Ximénez llega al duelo marcado por la irregularidad mostrada durante esta primera vuelta, una dinámica que necesita revertir cuanto antes. Dani Serrano, actualmente el jugador más en forma del conjunto pontanés, está sosteniendo al equipo, pero el resto de la plantilla debe dar un paso al frente. La primera línea está obligada a mejorar de manera notable su efectividad de cara a portería, especialmente en lanzamientos claros. Nombres como David Estepa, Semedo, Palo Simonet, Domingo Luis y Aizen deben recuperar el protagonismo de las primeras jornadas.

La segunda línea, con jugadores como Bernabéu, Cuenca, Mario Dorado, Cabello o Tiago, también está llamada a incrementar su aportación. En defensa, la intensidad deberá ser máxima, al igual que el balance defensivo. En este apartado, la actuación del portero De Hita en el partido del pasado martes es el camino a seguir. Con una mejora colectiva, el respaldo de la afición y un alto nivel competitivo, el Ángel Ximénez confía en que los dos puntos se queden en casa y poder cerrar la primera vuelta cumpliendo el objetivo marcado.