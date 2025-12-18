La San Silvestre Cordobesa alcanza los 1.300 dorsales y cambia su recorrido: todo lo que hay que saber sobre la última carrera del año

La San Silvestre Cordobesa de atletismo ha iniciado su cuenta atrás con la llegada de los últimos días previstos en el plazo de inscripción. Hasta el próximo 25 de diciembre a las 23.55 horas podrán los atletas interesados adquirir su dorsal. Por el momento, alrededor de 1.300 han formalizado su inscripción, por lo que quedan sobre 700 disponibles. Los dorsales pueden adquirirse aquí a un precio de 10 euros.

La organización de la carrera, la Asociación Vecinal El Parque, vendió el pasado año los 1.500 dorsales que puso a la venta, consiguiendo entonces las mejores cifras de participación desde la pandemia del Covid-19. Ahora aspira a rebasar esos números, para así acercarse a su récord histórico.

Este año volverá a haber premios en metálico para los tres primeros en hombres y mujeres, con 500 euros para los ganadores, 300 para los segundos y 200 para los terceros.

Horarios y recorrido de la San Silvestre cordobesa

La prueba reina arrancará a las 16.00 horas del día 31 junto a la Plaza de la Marina Española, el lugar habitual de esta prueba que cuenta con un recorrido cercano a los 10.000 metros. Los atletas darán una sola vuelta a un circuito que recorrerá el Figueroa y las calles más cercanas de la zona de Noreña y de Huerta de Santa Isabel, siempre que la Policía Municipal lo autorice. Tradicionalmente, el recorrido constaba de dos vueltas a un circuito por el entorno del Figueroa y Noreña. Este año, por tanto, va a cambiar.

Juan Ignacio Grondona celebra la victoria en la edición del 2025 de la San Silvestre Cordobesa. / A.J. González

La entrega de dorsales

La entrega de dorsales tendrá lugar en el Centro Sociocultural El Parque de la Avenida del Mediterráneo (Bajo Gimnasio Sinergym). Los días 28 y 30 podrán recogerse de 10.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 20.00 horas. El horario del día 29 será de 17.00 a 20.00 horas. Por último, el día 31, los atletas podrán acudir a por su dorsal de 10.00 a 14.00 horas.

La historia de la carrera

La San Silvestre Cordobesa es una de las citas deportivas más simpáticas del año, ya que muchos de los participantes corren disfrazados para celebrar la Nochevieja por anticipado. La prueba es una de las más longevas en el tiempo en el circuito local de carreras populares, pues lleva celebrándose desde 1983. La misión de esta cita tan atractiva es la de proporcionarle una tarde deportiva y lúdica a las miles de personas que cada año acuden a correrla o verla en directo.

La San Silvestre del Figueroa ha cubierto diversas etapas. Inicialmente era una carrera a la que acudían deportistas de la barriada. Con los años creció hasta atraer a muchos de los atletas de nivel de las provincias limítrofes. En las últimas ediciones ha recuperado su singularidad popular. La Plaza de la Marina se convierte en una fiesta desde las 12 del mediodía hasta bien entrada la tarde.