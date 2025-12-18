Betis y Athletic acceden a unos octavos de final de la Copa del Rey donde no estará el Getafe

El Real Betis Balompié y el Athletic Club han accedido este jueves a los octavos de final en la Copa del Rey MAPFRE gracias a sus respectivos triunfos por 0-2 ante el Real Murcia y por 0-1 con prórroga frente al Ourense CF, mientras que el Getafe CF ha sido eliminado en estos dieciseisavos debido a su derrota por 3-1 contra el Burgos CF.

En El Plantío, y tras un dominio sin puntería de los locales, el equipo visitante tuvo una buena ocasión sobrepasada la media hora en un zurdazo de Javi Muñoz de volea; al saque de ese mismo córner, Álex Sancris combinó con un compañero y se perfiló desde fuera del área, hasta ejecutar un derechazo que entró cerca de la escuadra y animó al Getafe.

El equipo dirigido por José Bordalás no amplió su renta y en el tiempo añadido de la primera mitad cometió un penalti, por agarrón de Lucas Laso a Iván Martínez, que transformó David González. El 1-1 dio alas al Burgos, que remontó con un gol en el 58'; Víctor Mollejo canalizó un contragolpe, la zaga azulona falló en el ajuste e Íñigo Córdoba marcó un disparo alto.

La sentencia burgalesa se fraguó en el minuto 73, cuando otro desajuste del 'Geta' en defensa propició que Íñigo Córdoba robase el balón en la frontal, pisase el área rival y batiese al portero en su salida con un derechazo cruzado, consumando la eliminación de otro equipo de Primera División.

También estuvo cerca de quedarse 'K.O.' el Athletic en el Estadio de O Couto, donde la lluvia convirtió el campo de juego en un lodazal. Pese a sus numerosos disparos, el conjunto bilbaíno tenía la pólvora mojada y para colmo en el 70' envió al poste un cabezazo de Gorka Guruzeta. La buena resistencia del Ourense forzó entonces la prórroga, pero poco más.

Al saque de una falta lejana en el 106', enviada directamente al área local, Aitor Paredes prolongó de cabeza y Mikel Jauregizar remató a un palmo del suelo, firmando un golazo que selló el triunfo de los 'leones' y su billete hacia los octavos de final en su competición predilecta.

Lo acompañará el Betis, que ganó su cita en el Estadio Enrique Roca gracias a un penalti provocado y convertido por 'Cucho' Hernández en el minuto 30; Alberto González lo había cometido por interceptar con su brazo derecho un disparo del dorsal 19 verdiblanco. Pese a los acercamientos del Murcia, Adrián San Miguel capeó el temporal con dos paradas de mérito.

Después del descanso los béticos templaron nervios y Antony dos Santos merodeó el 0-2 en el 74', habiendo salido poco antes al terreno de juego. Sin embargo, ese segundo gol llegó con un arreón de Aitor Ruibal por la banda izquierda; el portero Diego Piñeiro paró su tiro, pero en el rebote se introdujo sin querer la pelota en su portería y ahí murió el partido.