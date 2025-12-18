Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Atletismo

Almodóvar del Río y Hornachuelos se preparan para acoger dos campeonatos de España de atletismo en campo a través

El evento carbulense tendrá lugar los próximos días 24 y 25 de enero y el melojo, el 8 de febrero

Dos atletas, durante el Campeonato de España máster de campo a través celebrado en Almodóvar del Río.

/ FRANCISCO GONZALEZ

Antonio Raya

Antonio Raya

Córdoba

Almodóvar del Río será dentro de un mes la sede de una competición atlética de primer nivel. El Campeonato de España de campo a través individual y de federaciones autonómicas inclusivo tendrá lugar los días 24 y 25 de enero en la localidad cordobesa. El evento contará con la presencia de los mejores especialistas de cross del país, algunos de ellos participantes cada año en el Europeo y el Mundial absoluto de la modalidad.

Durante la primera jornada competirán las categorías sub-16 y sub 18. Ya en la segunda se celebrarán las carreras sub-20, sub-23 y absoluta. El evento se celebrará en un recorrido alrededor del circuito El Pinillo, ya aprobado por la Real Federación Española, pues allí se celebró en 2021 el Campeonato de España máster de cross.

Los mejores atletas veteranos correrán en Hornachuelos

Por otro lado, el 8 de febrero, el protagonismo se trasladará a Hornachuelos, pues allí se celebrará el Campeonato de España de Campo a Través para las categorías máster. Esta cita se celebrará en el circuito de Las Erillas, un enclave ideal para la práctica del cross.

Un grupo de atletas, durante una prueba de cross.

/ FRANCISCO GONZALEZ

