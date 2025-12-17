Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Macrooperación antidrogasPresupuestos DiputaciónCentro de emergencia habitacionalMezquita-CatedralVPO Campo de la VerdadNovaindefProyecto HeraMejoras en colegiosTemporada de teatros
instagramlinkedin

FÚTBOL

Los precios para ver a España en el Mundial: de 153 euros ante Cabo Verde a 7.400 en la final

Las entradas para ver los encuentros de la selección en Atlanta y Guadalajara ya están a la venta para los aficionados

Lamine celebra su gol el día de su debut con Nico Williams en Tiblisi

Lamine celebra su gol el día de su debut con Nico Williams en Tiblisi / EFE

Fermín de la Calle

Fermín de la Calle

Madrid

La Real Federación Española de Fútbol ha abierto el proceso de solicitud de entradas para los partidos que España disputará en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá entre junio y julio. Los de Luis de la Fuente se medirán en Atlanta a Cabo Verde, el 15 de junio, y a Arabia Saudí, el día 21, acabando su participación en el grupo H midiéndose el 27 de junio en Guadalajara a Uruguay.

Fase de grupos

En los tres encuentros de la fase de grupos, los precios oscilan entre los 180 dólares (153 euros) de la entrada más económica del partido ante Cabo Verde en Atlanta, hasta los 700 (595 euros) de la más cara del duelo que medirá a Uruguay en Guadalajara. Ante los africanos la entrada media es de 400 dólares (340,4), la premium asciende a 500 (425,5) y la más barata a 180 (153). Frente a Arabia suben los precios, con 220 (187,22 euros) la más barata, 430 (365,93) la media y 600 dólares (510,6) la más cara. Y en el último vuelve a subir costando 265 (225,51 euros) la más económica, 500 (425,5) la estándar y 700 (595) la más cara.

Fase eliminatoria y final

Después de superar la fase de grupos, la Federación oferta los precios de las entradas de la fase final, aunque no se sepa el camino que tomará España. La RFEF ofrece las dos posibles opciones que podría tomar la selección y los estadios en los que jugaría y cuyos precios no varían. 235 dólares (199,98 euros) la más económica, 490 (416,99) el precio estándar y 610 (519,11), la más cara. También se oferta la entrada más cara para el Mundial, que es la de categoría premium en la final. Quien quiera verla en la mejor zona del estadio deberá desembolsar casi 7.400 euros.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Siete detenidos y una importante cantidad de hachís incautada en la macrooperación de la Guardia Civil en Córdoba
  2. Recorrido y horario de la Cabalgata de Reyes Magos de Córdoba 2026
  3. Aucorsa y el Consorcio de Transportes mantendrán los descuentos en los autobuses urbanos e interurbanos de Córdoba a partir del 1 de enero
  4. La Oficina de Patentes rechaza el registro de la marca Sabor a Córdoba de la Diputación
  5. Registran una vivienda en la zona de Mirabueno en la macrooperación contra el narcotráfico en Córdoba
  6. Denuncian un nuevo cierre de otra tienda de Inditex en pleno centro de Córdoba y el despido de sus trabajadoras
  7. Dos espectáculos con proyecciones, acrobacias y música sustituirán al 'vídeo mapping' en La Corredera de Córdoba
  8. Un paso más para un nuevo hotel en Córdoba: el cuatro estrellas de la antigua Aduana sigue adelante

La Vuelta 26 partirá del Casino de Mónaco y coronará al campeón en la Alhambra de Granada

La Vuelta 26 partirá del Casino de Mónaco y coronará al campeón en la Alhambra de Granada

La Junta de Andalucía rehabilitará 90 viviendas en la barriada Francisco de Quevedo de Puente Genil

La Junta de Andalucía rehabilitará 90 viviendas en la barriada Francisco de Quevedo de Puente Genil

Assange denuncia a la Fundación Nobel por premiar a María Corina Machado pese a que promueve una intervención militar en Venezuela

Assange denuncia a la Fundación Nobel por premiar a María Corina Machado pese a que promueve una intervención militar en Venezuela

Los precios para ver a España en el Mundial: de 153 euros ante Cabo Verde a 7.400 en la final

Los precios para ver a España en el Mundial: de 153 euros ante Cabo Verde a 7.400 en la final

Belén de la Asociación Familiar Alcorce

Belén de la parroquia de la Inmaculada Concepción y San Alberto Magno

Muere un piloto de 41 años tras estrellarse su avioneta en una dehesa de Toledo

Muere un piloto de 41 años tras estrellarse su avioneta en una dehesa de Toledo

MediaMarkt facturó 2.753 millones en España en su año fiscal 2025, un 7,2% más

MediaMarkt facturó 2.753 millones en España en su año fiscal 2025, un 7,2% más
Tracking Pixel Contents