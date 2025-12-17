El Salerm Puente Genil, ante un último arreón de infarto en Segunda RFEF

El Grupo 4 de Segunda RFEF entra en su tramo decisivo de la primera vuelta con un escenario tan apretado como exigente. La clasificación ofrece una imagen poco habitual incluso en una categoría acostumbrada a la igualdad: solo tres puntos separan al quinto clasificado, el Lorca Deportiva -en puestos de play off con 24-, del decimotercero, plaza de play out que ocupa el Salerm Puente Genil con 21. Entre medias, nueve equipos, exactamente la mitad de los participantes del grupo, viven atrapados en un margen mínimo.

La lectura es clara y contundente. En este contexto no existen partidos de trámite ni colchones clasificatorios. Y es que una victoria puede disparar a un equipo hacia la zona noble, mientras que una derrota te empuja de golpe a convivir con la amenaza del descenso. El bloque dirigido por Álvaro Cejudo se mueve precisamente en ese terreno intermedio, consciente de que cada punto está teniendo un peso específico mucho mayor que en otros momentos de la temporada.

Un cierre de primera vuelta con sabor a finales

Sin embargo, el calendario no ha sido indulgente y ha colocado al conjunto pontanés ante dos partidos de máxima exigencia para cerrar la primera vuelta. Dos encuentros que no solo suman puntos, sino que afectan directamente a rivales con los mismos objetivos y que comparten franja en la tabla.

El primero será en casa, ante el Linares Deportivo (sábado, 12.30 horas), uno de los nombres propios de la categoría y un club construido desde el inicio para mirar hacia arriba. El dato es revelador: Linares y Salerm llegan igualados a puntos, lo que convierte el choque, último del 2025 para los rojillos en el Manuel Polinario, en un enfrentamiento directo con valor doble. Ganar supondría sumar tres puntos y, además, dejar atrás a un rival señalado como aspirante.

El conjunto azulillo ha mostrado un perfil reconocible. Es un equipo competitivo, ordenado y difícil de superar, que no se descompone cuando juega en campo ajeno, con 12 de 24 puntos a domicilio como reflejo, que lo colocan como el tercer mejor visitante de toda la categoría.

La Minera, un último examen fuera de casa

Sin apenas margen para la recuperación, el Salerm cerrará la primera vuelta visitando a la Deportiva Minera, séptima clasificada y con solo un punto más en la tabla -22-, si bien ya en el mes de enero. Otro duelo directo, otro partido con impacto inmediato en la clasificación.

La Minera ha construido gran parte de su rendimiento desde la fiabilidad como local, ya que ha ganado cuatro encuentros de los ocho disputados, siendo el quinto casero más fiable del Grupo 4 de Segunda RFEF. No es un escenario sencillo para nadie y menos aún en una jornada que puede redefinir la posición de varios equipos al cierre de la primera pasada del calendario.