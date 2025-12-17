Rafa Sanz da un salto en su carrera al fichar por el Melilla de Primera FEB

El entrenador cordobés Rafa Sanz le ha dado un rumbo nuevo a su carrera. El hasta este martes entrenador del Peñas Huesca de Segunda FEB acaba de fichar por el Melilla Baloncesto de Primera FEB. El técnico formado en el Salesianos de Córdoba dirigirá ahora a los melillenses hasta el final de la presente temporada.

Rafa Sanz se ha despedido de la afición oscense agradeciendo “la buena disposición del Lobe Huesca por permitirle dar “un paso adelante en su carrera". Sanz ha reconocido que fichaje por el Melilla “es un tren que quería coger y entre todos lo hemos hecho posible”.

Rafa Sanz, en el Coto Córdoba-Peñas Huesca de la pasada temporada. / Víctor Castro

La trayectoria del cordobés

Sanz regresará así a una categoría en la que no entrenaba desde hace doce años, en concreto desde que en 2013 abandonó el banquillo del Ourense Baloncesto. Anteriormente también entrenó en la actual Primera FEB en el Cajasur Juventud (1999-2001), La Palma y Tenerife Caja Rural. En esta categoría ha estado presente en más de 370 partidos, siendo uno de los técnicos con más encuentros dirigidos en esta categoría.

A lo largo de su trayectoria ha disputado cinco play offs de ascenso a la Liga ACB, tres play offs de ascenso a la LEB Oro y un título de campeón de la LEB Plata, con ascenso a la LEB Oro como resultado final. El Melilla confía en la veteranía de Rafa Sanz para que contribuya en el “crecimiento del equipo en esta fase decisiva de la temporada. Confiamos en que su liderazgo será clave para afrontar los retos que nos quedan por delante”.

Rafa Sanz ha dejado al Huesca en la cuarta plaza del Grupo Oeste con un balance de siete victorias y cuatro derrotas. Ahora llega a un conjunto que ocupa el 15º lugar en la Primera FEB con dos victorias y nueve derrotas acumuladas, muy cerca de la zona de descenso.