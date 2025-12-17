Lepanto acogerá la fase de ascenso a la Copa de España de natación

Durante los días 20 y 21 de diciembre, la piscina municipal Lepanto Aira Sport será la sede de la fase de ascenso a la Copa de España de Primera y Segunda División de natación. La Federación Andaluza y el club Navial serán los organizadores de la competición. Un total de 391 deportistas de toda Andalucía se darán cita en la piscina cordobesa. El Imdeco apoyará la celebración de este evento.

La presentación contó con la asistencia de la presidenta del Imdeco, Marian Aguilar, el presidente de la Federación Andaluza de Natación, Francisco Olmos, el presidente del club Navial, Manuel López y el

El club Navial participará en la categoría femenina, pues en la masculina lo hará en la Copa de España. El club de Vista Alegre competirá con doce nadadoras (Iría Flavia Pérez, María García, Isabel García, Celia Tarifa, Macarena López, Alejandra Santano, Lucía Puertas, Claudia Castro, Vera Santos, Sofía Gálvez, Claudia Castro y Yesenia Belmont).

Asistentes a la presentación de la competición de natación. / CÓRDOBA

Los aspirantes a los ascensos

Otros clubes que aspiran también a subir a una categoría nacional son Náutico de Sevilla, Axarquía, Churriana, Fuengirola, CN Huelva, Mijas, Círculo Mercantil, Mediterráneo, Náutico de Motril y Universidad de Granada. Los clubes que quieran subir tendrán que acabar entre los seis primeros.

La competición se desarrollará el sábado, entre las 11.40 horas y las 14.50 horas y desde las 18.00 y hasta las 21.10 horas. El domingo habrá más competición desde las 11.15 y hasta las 13.57 horas y desde las 16.55 hasta las 19.52 horas.