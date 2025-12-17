Ciclismo
Confirmado: Palma del Río acogerá la salida de una etapa de la Vuelta a España que concluirá en Córdoba
La jornada cordobesa de la ronda ciclista se disputará el 6 de septiembre y recorrerá íntegramente la provincia
La edición del 2026 de la Vuelta a España contará con una etapa en Córdoba. La jornada cordobesa tendrá lugar el 6 de septiembre con un recorrido que arrancará en Palma del Río y concluirá en la capital cordobesa. Así ha quedado confirmada esta noticia, que avanzó Diario CÓRDOBA, en la presentación de la ronda española, celebrada este miércoles en Montecarlo.
La Vuelta del 2026 se celebrará del 22 de agosto al 13 de septiembre. La etapa cordobesa ha quedado ubicada el 6 de septiembre. La jornada por las carreteras cordobesas pasará también por Posadas, Villaviciosa de Córdoba y Espiel. La cordobesa será una de las nueve jornadas andaluzas de la carrera. Andalucía contará con más protagonismo que nunca, ya que las ocho provincias tendrán al menos una etapa.
Granada recibirá tres etapas, la del 4 de septiembre (Almuñécar-Loja) y las dos últimas (La Calahorra-Collado del Alguacil y Granada-Granada). La coincidencia de la última etapa de la Vuelta de España con el Gran Premio de Madring de Fórmula Uno ha provocado que el final de la Vuelta a España haya abandonado su tradicional final en Madrid para irse a Granada. Las etapas andaluzas de la Vuelta a España serán Vera-Calar Alto (3 de septiembre), Almuñécar-Loja (4 de septiembre), Jaén-Sierra de la Pandera (5 de septiembre), Palma del Río-Córdoba (6 de septiembre), Cortegana-Palos (día 8), Dos Hermanas-Sevilla (día 9), El Puerto de Santa María-Jerez de la Frontera (día 10), Vélez-Málaga-Estepona (día 11), La Calahorra-Collado del Alguacil (día 12) y Granada-Granada (día 13).
La presencia cordobesa en la ronda española
La de 2026 será la 28ª ocasión en que la Vuelta incluya a Córdoba en su itinerario. La última visita se produjo el 23 de agosto de 2024, en una etapa con salida en Archidona y llegada en Córdoba tras pasar por El Tejar, Benamejí, Encinas Reales, Lucena, Monturque, Aguilar de la Frontera, Montilla y Espejo.
A lo largo de su historia, la prueba ha atravesado la provincia también en los años 1959, 1962, 1972, 1974, 1992, 1994, 1996, 1997, 1998, 2000, 2002, 2003, 2005, 2006, 2008, 2009, 2011, 2014, 2021 y 2022. Córdoba capital, Priego, Montoro, Cabra, Montilla y Belmez han sido escenario de salidas o metas a lo largo de la historia. A esta lista se sumará Palma del Río en el 2026.
