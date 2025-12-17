Cambio de última hora: José Luis Navarro peleará contra el colombiano Alexi Rivera por el título iberoamericano

José Luis Navarro Jr. ha cambiado de rival en la pelea por el título iberoamericano que hará este sábado en el Madfight Stadium de San Sebastián de los Reyes. El cordobés no combatirá contra el dominicano Ernis Cuevas, su rival inicial. Finalmente, su adversario será el colombiano Alexi Rivera.

El propio boxeador ha aclarado en sus redes sociales que el cambio se ha producido “por la imposibilidad de conseguir el dominicano el visado”. Por tanto, Rivera será el adversario del cordobés en el combate por el cinturón iberoamericano del peso supermedio.

Navarro ya ha ultimado mientras la preparación de lo que será su última pelea del 2025. En su anterior cita, el pasado mes de octubre, derrotó al francés Mustapha Zaouche en su defensa de la corona EBU Silver. El cordobés va a llegar al combate de este sábado con un balance de 14 victorias, dos de ellas por KO, en los 16 combates que ha disputado.

Navarro Jr. golpea a un adversario. / Luis Horcajada

La trayectoria del nuevo rival

José Luis Navarro va a enfrentarse este sábado en San Sebastián de los Reyes a un boxeador colombiano con un récord de 13 victorias –cinco por KO- en 18 combates. El boxeador cordobés ha preparado la pelea contra Rivera con la misma seriedad que si se enfrentara a Cuevas, sabedor de que su nuevo rival también le planteará dificultades.