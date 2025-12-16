El Cajasol Ángel Ximénez muere en la orilla tras un duelo vibrante ante el Villa de Aranda

El Cajasol Ángel Ximénez volvió a quedarse a las puertas en una tarde de máxima exigencia en el Santiago Manguan (26-24), donde selló un duelo vibrante ante un Villa de Aranda ligeramente más acertado. El pulso, marcado por las alternancias, la igualdad sostenida y el protagonismo de las porterías, acabó decantándose del lado burgalés tras un desenlace cargado de tensión, dejando al conjunto de Puente Genil con la sensación de haber rozado el premio en una cita que se resolvió por detalles y que estira su mala dinámica en la Liga Asobal de balonmano.

Arranque igualado

El encuentro arrancó con fuerza, con Álvaro de Hita custodiando la portería y un siete inicial compuesto por Simonet, Domingo Luís, Tiago Sousa, Dani Serrano, Leandro Semedo y Mario Dorado. Apenas había echado el balón a botar cuando el Villa de Aranda lanzó el primer aviso, con un latigazo lejano de Fran Cardoso que abrió la cita. La réplica del conjunto pontanés no se hizo esperar: Serrano igualó la apuesta y dio paso a un intercambio constante de golpes que, cumplidos los diez minutos, disparó el electrónico hasta el 6-3.

Con mayor finura en los metros finales, el bloque local fue marcando el ritmo, en paralelo a un Ángel Ximénez que encontraba dificultades para hallar resquicios ante la vigilancia de Teixeira. En ese contexto, Dani Serrano asumió galones y sostuvo a los suyos con cuatro dianas para nivelar las cuentas. Y es que el ecuador del primer acto llegó con los andaluces recortando distancias, aunque todavía padeciendo en el ataque posicional, sin mucha continuidad -ni claridad- ante una defensa burgalesa bien plantada.

De hecho, avanzaba el reloj y el conjunto de Paco Bustos seguía sin terminar de asentarse, mientras el cuadro arandino castigaba explotando las transiciones. Ya en el tramo final del primer periodo, y con el marcador cuatro abajo, el técnico cordobés tiró de tiempo muerto para lanzar un mensaje claro: bajar las revoluciones y afinar la puntería. Hacía diez minutos que los suyos no veían puerta y fue José Cuenca quien rompió la sequía. A partir de ahí, llegó la reacción, una remontada sostenida que permitió al Cajasol Ángel Ximénez colocar el 13-13 justo antes de poner rumbo a vestuarios.

Mario Dorado, durante un lance de la primera mitad ante el Villa de Aranda. / roberto campillo

Tras el avituallamiento, el choque volvió a estirarse. Álex Berbel afinó la muñeca desde el arranque y abrió de nuevo el intercambio. De Hita retomó entonces su papel protagonista, encadenando varias intervenciones de mérito, en un duelo de guardametas que tuvo respuesta inmediata en el otro arco, con Teixeira elevando también el nivel. Villa de Aranda volvió a encontrar oxígeno y, entre la espesura ofensiva del conjunto andaluz, consiguió estirar la renta hasta los cuatro goles.

La tercera exclusión del encuentro -segunda para los locales-, con David López obligado a abandonar la pista, sirvió como punto de inflexión para los de Bustos, que poco después optó por detener el reloj en busca de otra reacción. El Ángel Ximénez sufría para generar lanzamientos limpios y, con el tramo final asomando, únicamente Serrano, en estado de gracia, encontraba continuidad de cara a portería.

A trompicones, el bloque pontanés logró engancharse al partido y situarse a un solo tanto en el Santiago Manguan (20-19), calentado por la exclusión de Estepa. A no más de cinco para el final, Serrano nivelaba la partida, aunque la reacción departamental fue inmediata: apareció Teixeira, excluido se marchó Tamayo y, ni en superioridad, hubo espacio para dar la vuelta al marcador. El desenlace fue fiel al guion: el Ángel Ximénez luchó para quedarse a la orilla y terminó certificando su quinta derrota consecutiva en Asobal.

Lance del encuentro entre Ángel Ximénez y el Villa de Aranda. / roberto campillo