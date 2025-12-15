El Navial, Helena Castillo y María González dejan su sello en las piscinas malagueñas

El campeonato andaluz infantil y júnior de natación, que se celebró en Málaga, trajo excelentes resultados para los representantes de la provincia. El Navial venció en las tres clasificaciones infantiles por clubes (masculina, femenina y conjunta). Además, Ernesto Torrico, Sergjo Rojas y Pablo Millán batieron récords andaluces de edad. También lograron medallas Pablo Villatoro, Vera Santos, Macarena López, Alejandra Gamboa, Rosa Rider, Rafael Seijo, Manuel Sales, José Carlos Romero, Ivan Skopetskiy, Pablo Zuazo, Rafael Rojas y Lucía Puertas. El club de Vista Alegre acumuló un total de 36 podios.

Por el Natación Córdoba, Helena Castillo logró el premio a la mejor marca andaluza femenina júnior. La nadadora internacional cordobesa demostró encontrarse en un espléndido momento de forma.

Un récord andaluz absoluto con 16 años

La júnior María González (CN Montilla) batió el récord andaluz absoluto de 50 mariposa con una marca de 27.46 segundos. La aguilarense ya batió hace un año este mismo récord que ahora ha recuperado.