Sorpresa: el Coto Córdoba encaja su primera derrota de la Liga como local

El Coto Córdoba de Baloncesto encajó su primera derrota de la temporada como local en una mañana aciaga que acabó con la victoria del Cáceres Patrimonio de la Humanidad por (62-87). Un mal arranque del primer cuarto condicionó el resto de un partido en el que los locales defendieron a un nivel más bajo de lo que es habitual.

El encuentro arrancó con el conjunto cacereño más metido en el partido. Los locales, que buscaban a Black y Gonzalo Orozco en ataque, iniciaron el choque despistados en defensa. Apenas salían a puntear los lanzamientos exteriores, lo que aprovechó el Cáceres para anotar con facilidad. Por 11-21 vencía el conjunto extremeño en el minuto 5.

Gonzalo Rodríguez tuvo que sacar a la pista a Kevin Schutte, recuperando así a su mejor pívot tras dos partidos de baja por una lesión muscular. El holandés hizo dos faltas en dos minutos pero ayudó a cambiar la dinámica del partido. La diferencia en el electrónico se fue reduciendo hasta quedarse en un punto a la conclusión del primer cuarto (22-23). El alero gallego Fernando Bello destacó en ataque en los minutos de remontada cordobesa.

Kevin Schutte realiza un lanzamiento. / Víctor Castro

El partido se le complica al Coto

El partido se le siguió complicando a los cordobeses en el segundo cuarto. El Cáceres continuó castigando con sus triples la débil defensa cordobesa. Un parcial de 0-8 subió el hueco en el marcador a los nueve puntos en el minuto 15 (22-31). Black anotó los dos primeros puntos en el 16 (24-31).

Los locales intentaron ajustar mejor su defensa, aunque cometiendo más faltas de la cuenta, lo que llevaba al Cáceres a la línea de tiros libres. El Coto empezó a jugar con más prisas que acierto al ver a su rival alcanzar una renta de once puntos (27-38, minuto 19). Al descanso se marcharon los cordobeses a diez puntos de su adversario (29-39). Los dos conjuntos empataron a 18 puntos en los últimos quince minutos de la primera parte.

El Coto Córdoba salió con una cara muy diferente en la segunda parte, más activo en defensa y seleccionando bien sus acciones en ataque. Un parcial de 5-0 apretó el marcador (34-39). Poco duraron los buenos minutos defensivos de los cordobeses, entrándose entonces en una fase de intercambio de canastas. La tercera falta de Schutte obligó al técnico, Gonzalo Rodríguez, a echar mano de de Guemeta para no dejar al descubierto el juego interior, sobre todo al ver como su rival se escapaba con una diferencia de 15 puntos (40-55, minuto 25).

Inferioridad local en el rebote

El Coto era claramente superado por su rival en la lucha por el rebote (17-26) y por el escolta Lance Paul, que con sus penetraciones rápidas generaba situaciones de ventaja para su equipo. Por 43-62 caían los cordobeses en el 28. La salida a la cancha de Schutte la aprovechó su equipo para acercarse a 14 puntos (49-63) a la conclusión del tercer cuarto.

La sentencia al choque llegó en los minutos iniciales del último cuarto. Un Cáceres más entonado en ataque logró una renta de 22 puntos en el 34 (54-76). El conjunto extremeño llevaba por entonces un 50% de acierto en los triples (11 de 22). El Coto acabó encajando la segunda derrota de la Liga –la segunda también en ocho días- y la primera como local.