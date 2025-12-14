El Salerm Puente Genil se reafirma ante el Estepona

El Salerm Puente Genil dio continuidad a su mejoría competitiva con una victoria de enorme valor en el Francisco Muñoz Pérez. Tras reencontrarse con el triunfo la jornada anterior, los de Álvaro Cejudo acudían a Estepona con la intención de consolidar la reacción, y lo lograron a base de resistencia, paciencia y eficacia en los momentos clave. El 1-2 final premió a un equipo que supo sobrevivir a un mal inicio, igualar antes del descanso y golpear cuando el partido parecía encaminado al reparto de puntos.

Dominio local

El encuentro arrancó con un claro dominio del Estepona. A los tres minutos, Castedo firmó el primer aviso con un disparo que atrapó sin problemas Benito del Valle, quien volvería a aparecer poco después con una buena parada tras una jugada colectiva de los locales. Los pontaneses no consiguieron asentarse en los primeros compases y, además, Jesús Pozo tuvo que abandonar de juego por lesión, obligando a recomponer el esquema de manera prematura.

La presión y el ritmo del Estepona encontraron premio en el minuto 15. Una acción dentro del área acabó con el colegiado señalando penalti y Roi Tato no falló desde los once metros para abrir el marcador. Aun así, los rojillos evitaron males mayores gracias a acciones defensivas clave, como el corte de Rafita en el 18, que frustró una clara ocasión para el segundo tanto local.

Superado el primer cuarto de hora, el Salerm comenzó a reaccionar. Sin generar ocasiones claras, los pontaneses lograron adelantar líneas y pisar campo rival con mayor frecuencia, aunque el control seguía siendo de los malagueños. El partido avanzaba hacia el descanso con esa sensación hasta que, cuando ya se había cumplido el tiempo reglamentario de la primera parte, llegó una acción determinante. El colegiado señaló penalti a favor de los de Puente Genil y Alan Araiza asumió la responsabilidad. El extremo no falló y firmó el 1-1, un tanto que equilibró el marcador y devolvió a los rojillos al partido justo antes del intermedio.

Más igualdad

La segunda mitad fue más pareja. El Estepona mantuvo su intención ofensiva y en el 51 volvió a avisar con un disparo de Castedo que se marchó fuera, buscando recuperar la ventaja. El Salerm, más ordenado, supo cerrar espacios y seguir compitiendo, aunque las llegadas siguieron siendo mayoritariamente locales. En el 76, Samu cabeceó a las manos de Benito del Valle, seguro bajo palos durante toda la cita.

Con el paso de los minutos, el encuentro entró en un tramo de tensión. Los locales buscaron el triunfo sin parar y estuvo cerca de encontrarlo en el 87, cuando Ale Contreras probó fortuna con un disparo que se marchó por encima del travesaño. El empate parecía definitivo y el reparto de puntos se daba casi por hecho.

Pero el fútbol es así y tenía reservado otro desenlace. En el minuto 91, Montenegro apareció para firmar el 1-2, culminando una remontada que vale tres puntos de oro. Un tanto que certificó la segunda victoria consecutiva del Salerm Puente Genil y confirmó la línea ascendente de un equipo que empieza a creer en sus posibilidades y en su capacidad para competir hasta el último segundo.