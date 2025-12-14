La jornada en Tercera | El Córdoba B empata y el Pozoblanco suma su tercera derrota consecutiva

El Grupo 10 de Tercera RFEF ya encara un nuevo fin de semana cargado de duelos determinantes para los equipos cordobeses. El Córdoba CF B logró un punto ante el Coria (1-1) y el CD Pozoblanco suma su tercera derrota consecutiva frente al Atlético Central (1-2); y el Ciudad de Lucena se mide al líder Bollullos (16.30 horas) en uno de los choques más atractivos de la jornada.

Coria - Córdoba CF B (1-1)

Reparto de puntos en el duelo entre el Coria y el Córdoba CF B (1-1), en un encuentro marcado por la igualdad y el esfuerzo del filial blanquiverde hasta el tramo final. El conjunto local logró adelantarse en el marcador en el minuto 30 por medio de José Carmona, aprovechando una de sus llegadas para poner el 1-0. A partir de ahí, el partido entró en una fase más cerrada, con un connjunto local ordenado y un equipo visitante que trataba de llevar la iniciativa, aunque sin encontrar claridad en los metros finales antes del descanso.

En la segunda mitad, los de Gaspar Gálvez dieron un paso adelante y aumentaron su presencia en campo rival en busca del empate. La insistencia tuvo premio en el minuto 81, cuando Viti apareció para firmar el 1-1 y devolver la igualdad al marcador. En los últimos minutos, el Córdoba CF B intentó incluso completar la remontada, pero el resultado ya no se movió. Un punto trabajado para el filial cordobesista en una salida exigente.

CD Pozoblanco - Atlético Central (1-2)

El CD Pozoblanco volvió a quedarse sin premio en el Ciudad Deportiva Eleuterio Olmo tras caer ante el Atlético Central (1-2) en un encuentro que se le escapó en el tramo final. Los de Alberto Fernández comenzaron bien plantados y lograron adelantarse en el marcador en el minuto 20 gracias a un tanto de Fran Gómez, que permitió a los pozoalbenses mandar en el marcador durante buena parte del partido. Con ventaja local, los blanquillos intentaron controlar el ritmo ante un conjunto hispalense que no encontraba claridad, y así se llegó al descanso.

Tras la reanudación, el equipo visitante dio un paso adelante y el choque ganó en intensidad. En el minuto 78 llegó el empate visitante con un gran gol que igualó la contienda y cambió el guion del encuentro. Cuando el reparto de puntos parecía seguro, el Atlético Central culminó la remontada en el minuto 90, dejando sin respuesta a los blanquillos. Derrota dura para el CD Pozoblanco, que encadena su tercera caída consecutiva y continúa sumido en una dinámica negativa que deberá revertir en las próximas jornadas.

Bollullos - Ciudad de Lucena (domingo, 16.30 horas)

El Ciudad de Lucena, por último, afronta una salida de máxima exigencia en su visita al líder, un Bollullos que no está dispuesto a ceder terreno en la pelea por el primer puesto. El conjunto de Antonio Jesús Cobos llega con buenas sensaciones después de vencer al Sevilla C (1-0) y de haber sumado previamente un empate ante el RB Linense (0-0) y una victoria convincente frente al Atlético Onubense (2-0). Ese sólido rendimiento reciente ha permitido a los lucentinos asentarse en la tercera posición con 25 puntos, manteniéndose firmes en la zona noble y a la espera de un resultado que pueda acercarlos aún más al liderato.

Enfrente tendrán a un cuadro bollullero que continúa marcando el ritmo del grupo con 29 puntos. A pesar de haber dejado escapar algunos resultados en las últimas jornadas -derrota ante el Sevilla C (3-1) y empate frente al Linense (0-0)-, el conjunto onubense volvió a reencontrarse con la victoria la pasada semana ante el Tomares (0-1).