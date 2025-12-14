El éxito de un pontanés en la NCAA-1: "Amamos a Pablo Tamba", dice su equipo en las redes sociales

El alero pontanés Pablo Tamba sigue destacando en su quinto y último año en la Liga Universitaria de baloncesto de Estados Unidos. El jugador de 23 años de LSU firmó sus mejores números de la temporada en la victoria de su equipo por un claro 89-77 frente a SMU.

El jugador natural de Puente Genil logró dobles figuras por segunda vez en esta campaña, ya que acabó el encuentro con 14 puntos y 10 rebotes. Un total de 38 minutos estuvo sobre la pista este jugador formado en sus inicios en los clubes CB Puente Genil, Ciudad de Córdoba y Unicaja.

Tamba dio espectáculo, con puntos, rebotes y mates, lo que provocó que LSU destacara la actuación del cordobés a través de sus redes sociales. "Amamos a Tamba" en castellano llegó a decir LSU en una de sus publicaciones en la red social X. El equipo de Tamba ocupa actualmente la tercera plaza en la Conferencia Sureste, una de las más complicadas de la NCAA-1. El récord de nueve victorias y una derrota solo lo supera Vanderbilt (10-0) y lo iguala Georgia (9-1). Tamba promedia hasta el momento 6,7 puntos y 6,8 rebotes en 24 minutos.

Derrota de Maryland

Una previsible derrota encajó Maryland en su duelo frente a la poderosa Michigan, frente a la que cayó por 83-101. Guille del Pino no saltó a la cancha con Maryland al encontrarse lesionado con molestias en un hombro. El base cordobés podría perderse al menos tres partidos más. Del Pino se ha unido así a la larga lista de lesionados que actualmente sufre su equipo. Una de las estrellas de Michigan fue el español Aday Mara, autor de 18 puntos en 26 minutos. La Universidad de Maryland ocupa uno de los puestos de la zona baja de la clasificación de la Conferencia Big Ten. Un total de seis victorias y cinco derrotas acumula hasta el momento.