Doblete cordobés en la Subida a Las Ermitas: Laureano García y Lisa Esquivel reinan por segunda vez

La Subida a Las Ermitas por la Donación de Órganos ya cuenta con ganadores. Los cordobeses Laureano García y Lisa Esquivel (Trotasierra) se llevaron los triunfos en esta cita clásica del calendario deportivo cordobés.

García repitió triunfo con respecto al año anterior con un tiempo de 50.18 minutos. El veterano corredor cordobés se impuso con una renta de más de un minuto sobre Rafael Rueda, su más inmediato seguidor con un registro de 51.25. El podio de la categoría masculina lo completó Raúl Quintana con 51.52.

Esquivel fue la mejor en la meta por segunda vez en los últimos tres años con un tiempo de 1.02.57 horas. La atleta del Trotasierra y Maribel López lucharon durante muchos kilómetros por la victoria hasta ganar Esquivel con un margen de ocho segundos (1.03.05) sobre su más inmediata perseguidora. Marta Rueda concluyó tercera con 1.03.38.

Un grupo de corredores, antes de iniciar la prueba. / Manuel Murillo

Cerca de 600 corredores en la salida

Las exigentes rampas del recorrido de la carrera marcaron el desarrollo de la prueba, pues allí demostraron su clase los participantes que entraron en las primeras posiciones en la línea de llegada. Cerca de 600 atletas tomaron parte en la prueba.

El Hospital Universitario Reina Sofía y el Club de Atletismo Amigos del Coche Escoba organizaron un año más, junto al Instituto Municipal de Deportes de Córdoba (Imdeco), este evento que se celebra cada año en las fechas cercanas a la Navidad.

La actividad forma parte de la campaña de promoción de la donación de órganos que lidera el Hospital Reina Sofía, con el apoyo de la sociedad, para mantener vivo el mensaje del ‘Sí a regala vida’, y de las asociaciones de pacientes trasplantados. Para amenizar la salida, el recorrido y agradecer el trabajo de los colaboradores, los asistentes pudieron disfrutar de diferentes actuaciones musicales.