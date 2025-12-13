Puente Genil acogerá el Campeonato de Andalucía infantil promesa de balonmano

Puente Genil se convertirá en epicentro del balonmano andaluz los próximos días 10 y 11 de enero de 2026, con la celebración del Campeonato de Andalucía de Selecciones Provinciales en la categoría infantil masculina promesa. El evento reunirá a jóvenes talentos de toda la comunidad autónoma, lo que refuerza el compromiso del municipio con el deporte base y la promoción de hábitos saludables entre la juventud.

La competición se desarrollará en dos instalaciones municipales: el Pabellón Deportivo Alcalde Miguel Salas y el Pabellón Deportivo Joaquín Crespo ‘Quini’, que acogerán los distintos encuentros programados por la Federación Andaluza de Balonmano (FABM), entidad organizadora del campeonato.

Durante el acto de presentación, celebrado este sábado en el Pabellón Alcalde Miguel Salas, el presidente de la Federación Andaluz de Balonmano (FABM), Sebastián Fernández, destacó que los jóvenes participantes “van a poder disfrutar de la catedral del balonmano andaluz”, recordando que este recinto es sede del Cajasol Ángel Ximénez, único club andaluz en la Liga Asobal. Subrayó además la importancia de consolidar este campeonato en Puente Genil, una apuesta que —dijo— genera un impacto logístico y turístico positivo y permite a los visitantes conocer la hospitalidad de la ciudad.

Jugadores del Cajasol Ángel Ximénez convocados por la selección cordobesa infantil promesa. / BM PUENTE GENIL

Una tierra de balonmano

Fernández definió a Puente Genil como “tierra de balonmano” y valoró que esta categoría infantil promesa representa “una apuesta de futuro”, ya que permite a los jóvenes competir en la misma pista donde juegan sus referentes, reforzando así los cimientos del balonmano andaluz.

En la misma línea, el concejal de Deportes y Recursos Humanos, Rafael Ruiz, puso en valor la continuidad que el municipio está dando a la organización de eventos ligados al balonmano gracias a la colaboración con la Federación y la Diputación. Recordó el éxito de los torneos celebrados este año, con pabellones llenos durante los Cadeba y la Copa Andalucía, y animó a la afición a llenar nuevamente las gradas los días 10 y 11 de enero para disfrutar del talento de “jugadores que representan el futuro de este deporte”.

Con el respaldo institucional

Este evento cuenta con el respaldo institucional del Ayuntamiento de Puente Genil, la Diputación de Córdoba, la Junta de Andalucía —a través de la Consejería de Cultura y Deporte— y la Fundación Unicaja, además de la colaboración de numerosas empresas y entidades que apuestan por el deporte como motor de desarrollo social.

Desde el Gobierno municipal, el concejal delegado de Deportes y Recursos Humanos, Rafael Ruiz, ha animado a la ciudadanía a disfrutar de esta cita deportiva, que no solo representa una oportunidad para ver en acción a las futuras promesas del balonmano andaluz, sino también para proyectar la imagen de Puente Genil como ciudad acogedora, activa y comprometida con la organización de eventos de deporte base en Andalucía.