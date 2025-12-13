Un problema en un hombro obliga a parar a Guillermo del Pino

El base-escolta cordobés Guillermo del Pino será baja durante las próximas semanas por un problema en un hombro. El jugador de primer año de la Universidad de Maryland sufrió la leve lesión en uno de los entrenamientos de esta semana. El problema físico le ha llegado en un momento de la temporada en el que no hay muchos partidos en la agenda de su equipo, por lo que podría perderse un máximo de cuatro.

Del Pino, durante un tiempo muerto. / Maryland

El campeón de Europa Sub-16 y Sub-18 con España tendrá que parar en un momento de la Liga en el que iba a contar a buen seguro para su técnico, Buzz Williams. Las últimas derrotas sufridas por Maryland estaban obligando a su técnico a mover el banquillo para buscar soluciones que le dieran más victorias.

Del Pino ha promediado hasta el momento 8,5 minutos en uno de los equipos que compiten en la exigente Conferencia Big Ten de la NCAA-1. Maryland ha sumado hasta el momento seis victorias y cuatro derrotas, un balance discreto para un equipo habituado a jugar en marzo las eliminatorias por el título.

Derrota de Tanchyn con UMBC

Mientras, el lucentino José Roberto Tanchyn jugó durante la pasada madrugada con UMBC Retrievers. El pívot cordobés anotó cuatro puntos en la derrota por 60-63 frente a Army West Point.