El final más cruel del Córdoba Futsal: encajar tres goles en cuatro minutos le cuesta quedarse virtualmente fuera de la Copa de España

El Córdoba Futsal Patrimonio de la Humanidad perdió casi todas sus opciones de jugar la Copa de España al caer por 4-3 en la pista del Peñíscola. Los blanquiverdes, que ganaban por 1-3 en el 36, encajaron tres goles en el tramo final.

El Córdoba Futsal salió a la cancha consciente de que solo le valía ganar para seguir optando a la Copa de España. Desde la primera jugada fue a por el partido, sin especular nada. Los de Santoro jugaban con una presión alta para recuperar el balón cuanto antes. El conjunto castellonense se vio tan sorprendido que le costaba mucho trabajo hilvanar tres pases seguidos.

Hasta el portero Fabio se animaba en ocasiones a subir el balón para crear situaciones de superioridad sobre el rival. El dominio cordobés fue creciendo hasta ser casi total a partir del minuto 9. La primera ocasión clara la creó Carlos Gómez. El toledano enganchó un disparo seco que se estrelló en un poste. Hugo contó con otra en el 12 pero mandó el balón fuera. Fabio sacó el balón con tanta maestría en el 13 que dejó a Pescio en situación de disparo al borde del área. El disparo del argentino se marchó fuera por poco.

Fabio busca un pase. / @disports_fotodeporte

El dominio cordobés no encuentra premio

El agobiante ataque de los cordobeses continuó en la recta final de la primera parte. Sin embargo, el monólogo de los de Santoro no encontraba el premio del tanto. Nicolás contó con una ocasión clara en el 16 pero Gus desvió el balón a córner.

El cuadro blanquiverde no bajaba el ritmo en ningún momento a la búsqueda de la victoria. Todo parecía indicar que la llegada del gol era una simple cuestión de tiempo. El descanso llegó con el marcador inicial. El Córdoba Futsal puso rumbo a los vestuarios con el regusto amargo de no verse por delante tras unos primeros veinte minutos en los que se mostró muy superior.

El guion de la primera parte se repitió en el inicio de la segunda. El Córdoba Futsal dominaba el balón ante un Peñíscola conservador. A los castelloneses se les notaba tocados tras el gran desgaste que hicieron el pasado miércoles en el partido de Copa del Rey, un duelo que perdieron en la prórroga en la cancha del Jimbee Cartagena.

Una genialidad de Carlos Gómez abre el marcador

El ansiado gol llegó en el minuto 26. El tanto llegó con una genialidad de Carlos Gómez. El toledano le hizo un caño a su defensor por la banda derecha para plantarse solo delante de Gus, al que batió a placer. El tanto provocó que el Peñíscola se estirara y arriesgara más a la búsqueda del empate. Juanqui dispuso de la primera local en el 30, con un disparo escorado que mandó fuera. El mismo jugador local lo intentó sin suerte al minuto siguiente. Los cordobeses se defendían ahora sin apenas sufrir.

Los minutos siguieron pasando con lentitud para el Córdoba Futsal pero con mucha rapidez para el Peñíscola. Los castelloneneses atacaban con más corazón que cabeza ante un ordenado Córdoba Futsal. Cuando más controlado tenía el partido el Córdoba Futsal llegó el empate en una jugada de estrategia. Un saque de banda acabó en un pase a Diego Sancho que superó la defensa de Zequi para marcar junto a un palo.

El partido entró en una dimensión nueva con el empate. Los cordobeses volvieron a estirarse, aprovechando además que su rival ya había cometido las cinco faltas. La sexta la forzó Pescio en el 35. Murilo falló el doble-penalti pero marcó el 1-2 en el rechace. El tanto fue revisado por el FVS –el VAR del fútbol sala- pero subió al marcador.

El Peñíscola remonta con el portero-jugador

El segundo gol cordobés provocó que el Peñíscola pasara a usar el portero-jugador. La arriesgada táctica la aprovechó a los pocos segundos Javi Aranda para robar el balón y marcar con un toque preciosista desde su propia cancha. Pero el Peñíscola no se rindió. Diego Sancho acortó distancias en el 37 con un remate bajo los palos. El acoso local continuó con tanto ahínco que acabó con el 3-3 en el 38. Juanqui fue ahora el autor del tanto con un remate desde la banda izquierda.

El Córdoba Futsal sacó el portero-jugador a la cancha en el 38, ya que el empate no le servía en su lucha por la Copa de España. El jarro de agua fría para los blanquiverdes llegó a 36 segundos de la bocina al encajar el 4-3 con un tanto de Diego Sancho, el tercero para él en este choque.

Los jugadores de Santoro lo siguieron intentando en los segundos finales con el portero-jugador pero no llegó ningún gol más. El Córdoba Futsal acabó perdiendo por 4-3 un partido que ganaba en el 36 por 1-3. De esta forma dilapidó casi todas las opciones que tenía de jugar en la Copa de España.