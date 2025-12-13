El Cajasol Ángel Ximénez se hunde en el tramo decisivo

El Cajasol Ángel Ximénez no salió de su crisis de resultados de las últimas semanas del año. El conjunto pontanés cayó en esta ocasión por 25-30 frente al Recoletas Atlético Valladolid. La cuarta derrota seguida llegó al encajar los locales un parcial de 1-10 en la recta final del choque. Pese al resultado negativo, los jugadores que entrena Paco Bustos seguirán en la zona templada de la tabla.

Los jugadores pontaneses fueron de más a menos a lo largo del choque. Los mejores momentos llegaron precisamente al principio. Por 3-0 vencían los locales en el minuto 3. Todo le salía en esos momentos al Ángel Ximénez. El Atlético Valladolid tardó en entrar en el choque, aunque cuando lo hizo se notó. Varias pérdidas de balón le costaron a los pontanos ver empatado el choque en el 16 (8-8). Un parcial de 3-0 en esos momentos volvió a darle la iniciativa al equipo de Puente Genil (11-8, minuto 19). El choque volvió a igualarse en el tramo final de la primera mitad, tanto que al descanso se llegó con el partido empatado a 14 tantos.

La segunda parte tuvo un desarrollo muy diferente. El Valladolid se situó por primera vez por delante en el 31 (14-15). El Ángel Ximénez recuperó la iniciativa tras el correspondiente toque de atención de Paco Bustos (21-18, minuto 42). El choque lo mantuvieron controlado los locales hasta el 42 (22-19). Cuando más color pontano tenía el partido llegó lo impensable: la remontada pucelana.

Una jugada del Cajasol Ángel Ximénez-Recoletas Atlético Valladolid. / BM PUENTE GENIL

Los pontanos se atascan en el peor momento

Al Cajasol Ángel Ximénez se le hizo de pronto de noche en ataque. Muchas pérdidas de balón, malas elecciones de los lanzamientos y las paradas de Juan Bar colapsaron el ataque posicional cordobés. Del 22-19 del 43 se pasó del 22-26 al 53. Ni los tiempos muertos de Paco Bustos ni los cambios sacaron del mal momento al bloque pontanés. Un fallo en un lanzamiento de siete metros de Mario Dorado acabó por hundir a los locales.

El Atlético Valladolid aprovechó el bajón de su rival para aumentar su renta hasta los seis goles (23-29, minuto 58) y sentenciar el choque con un parcial de 1-10. El choque acabó con una derrota inexplicable para un equipo que se vino abajo en el momento clave del choque.

El Cajasol Ángel Ximénez preparará ahora los dos partidos de la próxima semana, los últimos de la primera vuelta y antes de la llegada del parón de enero. El próximo martes a las 20.00 horas visitará al Villa de Aranda. Posteriormente recibirá el próximo sábado al Cangas, a las 19.00 horas en el Alcalde Miguel Salas.