Un Cáceres peligroso como visitante pone a prueba al Coto Córdoba

El Coto Córdoba de Baloncesto vuelve en la mañana de este domingo a Vista Alegre para disputar su segundo partido como local de la semana en la Segunda FEB de baloncesto. Tras vencer por 82-78 al Baloncesto Valladolid, ahora recibirá al Cáceres Patrimonio de la Humanidad. El duelo frente al conjunto extremeño comenzará a las 12.30 horas.

El líder del Grupo Oeste de la Segunda FEB no llega en el mejor momento a su tercer partido en ocho días. La baja por lesión del pívot holandés Kevin Schutte la está notando un conjunto que necesita a todos sus referentes disponibles para superar con solvencia a sus rivales. La baja de Schutte ya la acusó en la primera derrota de la temporada, sufrida el pasado domingo en la pista del Clavijo.

Tampoco jugó a su mejor nivel el Coto en el triunfo contra el Baloncesto Valladolid. Los 22 puntos de Black en la primera parte y la aportación ofensiva de Gonzalo Orozco en la segunda mantuvieron a un equipo que volvió a competir en la cancha sin su pívot holandés.

Un partido para jugarlo a un ritmo alto

Los cordobeses intentarán imponer un ritmo alto de partido para superar por físico a su rival. El Coto es superior a día de hoy al Cáceres y en Vista Alegre intentará demostrarlo.

El club que preside Rafael Blanco ha hecho un nuevo llamamiento a su afición para que acuda a Vista Alegre. Superar las cifras de asistencias de los últimos partidos celebrados en la mañana de un domingo es el objetivo. Los niños que traigan un juguete podrán ver el partido de manera gratuita.

Los cordobeses tendrán enfrente a un equipo con mucha historia, pues cuenta con un pasado en la Liga ACB. Habituado a jugar en su última etapa en la Primera FEB, el ascenso es el objetivo de esta entidad en cada temporada.

Un rival más peligroso fuera que en su pista

La temporada la ha empezado de una forma discreta el bloque extremeño. De hecho, todavía no conoce el triunfo como local. Sin embargo, sí se ha mostrado muy peligroso como visitante, pues ya ha sumado cuatro triunfos lejos de su pabellón.

Con una especial motivación jugara este choque Ja’Monta Black, ya que el máximo anotador del Coto defendió los colores cacereños en la pasada temporada. Mucho le estarán echando de menos en Cáceres al actual líder en la cancha del equipo que entrena Gonzalo Rodríguez. El encuentro promete ser atractivo para todos los aficionados que acudan a Vista Alegre a presenciarlo.

Gonzalo Rodríguez define al Cáceres como un equipo que "está desarrollando mejor baloncesto fuera de casa que en su propia pista. Se trata de un equipo que cuenta con muchas herramientas para meter puntos y con muchos jugadores con capacidad para anotar. Nos va a exigir nuestra mejor versión, como siempre. Nosotros vamos a intentar jugar a nuestro mejor nivel, independientemente del rival que tengamos delante".